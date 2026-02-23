Agro.- Sagalés (Irta-CReSA) afea que el Ministerio "apuntara" al centro por la PPA sin pruebas

Archivo - Exterior del laboratorio de investigación animal Irta-Cresa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El investigador del Irta-CReSA Joaquim Sagalés ha criticado que en diciembre el Ministerio de Agricultura "apuntara directamente" al centro sin pruebas como posible origen del brote de peste porcina africana (PPA), pese a que dos meses después tres informes desmintieran esa hipótesis.

Así lo ha expresado este lunes en una entrevista en 3Cat en la que ha argumentado que la nota emitida por el Ministerio el pasado 5 de diciembre supuso un "cambio del juego muy claro", recordando que en aquel momento las líneas de investigación eran múltiples y estaban abiertas.

"Uno no apunta a una hipótesis de forma tan clara si no tiene unas pruebas determinadas", ha reprochado el investigador, quien sostiene que el virus podría haber estado circulando desde septiembre u octubre, basándose en la datación de restos óseos hallados en la zona.

Sagalés ha advertido de que la PPA no es solo un problema sanitario, sino también económico, alegando que España "exporta el 60% de lo que produce y somos el tercer o cuarto productor mundial".

Asimismo, ha subrayado la importancia de trabajar con rigor para recuperar el estatus de país libre de la enfermedad, teniendo en cuenta que en Alemania llevan 5 años enfrentándose a ella, y ha sostenido que era esperable que el brote se expandiera fuera del radio inicial, por lo que ha instado a reforzar las medidas de control de la PPA.