Agro.- Los seguros agrarios alcanzan los 1.300 millones en Catalunya, según Agroseguro

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los seguros agrarias han casi alcanzado los 1.300 millones de euros en Catalunya este año, un 8% más de capital asegurado, y está previsto que se eleve en las próximas semanas con la "buena implantación" del seguro de herbáceos y uva de vino, informa Agroseguro en un comunicado este jueves.

La compañía ha explicado que hasta cierre de septiembre, las indemnizaciones para agricultores y ganaderos catalanes alcanzaron los 75 millones de euros, de los que el 9% ya está abonado o en proceso administrativo de pago.

Por producciones, la estimación de daños en explotaciones frutales se eleva hasta los 40 millones, con otros 10 millones abonados a productores de cultivos herbáceos y 23 millones para el conjunto de los seguros pecuarios.