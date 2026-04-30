Agro.- La temporada de caza del jabalí se adelanta a junio en Catalunya

Momento de la reunión del Consell de Caça de Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat avanzará la temporada de caza del jabalí, que este año empezará en junio y se alargará hasta marzo, informa en un comunicado este jueves.

El cambio, presentado al Consell de Caça de Catalunya, tiene el objetivo de reforzar el control de las poblaciones de esta especie en toda Catalunya y supone la eliminación de los meses en que no se podía cazar de forma ordinaria.

Así, "la gestión cinegética del jabalí será más continuada y flexible" y permitirá adaptar la presión de captura a las necesidades reales de cada zona.

Durante abril y mayo, la caza de este animal se podrá llevar a cabo en la modalidad de acercamiento en horario diurno y la de espera se podrá realizar a última hora de la tarde y de noche.

El objetivo es reducir la población de jabalíes y acercarla a las densidades medias que había en 2010, que se situaban en alrededor de 2,5 a 4 animales por kilómetro cuadrado.