Agro.- Torres Brandy abre la 4 edición del Torres Brandy Zero Challenge 2026

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy ha abierto las inscripciones para la cuarta edición del Torres Brandy Zero Challenge, que se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2025, con la finalidad de premiar las iniciativas más innovadoras y sostenibles del sector hostelero "poniendo en valor la creatividad, la responsabilidad medioambiental y las soluciones de futuro, informa este lunes en un comunicado.

La competición arranca con la presentación de las candidaturas, que serán evaluadas en las finales locales organizadas en los países participantes durante los meses de enero y febrero de 2026; los ganadores de cada final nacional accederán a la Final Global, que tendrá lugar en Barcelona en abril de 2026, coincidiendo con el Barcelona Cocktail Fest.

Los finalistas de cada país se reunirán en Barcelona, donde Torres Brandy respaldará al ganador y su proyecto innovador con un premio de 30.000 euros para hacer realidad su propuesta.

El jurado de esta edición estará compuesto por personalidades del sector, como el escritor especializado en bebidas y presidente de la Academia The World's 50 Best Bars para España y Portugal, François Monti; la directora general de la Sustainable Restaurant Association, Juliane Caillouette-Noble, y la periodista y experta en destilados afincada en Nueva York, galardonada en su especialidad, Mandy Naglich.

Actualmente, los países participantes abarcan tres continentes: Estados Unidos, Canadá, México, España, Italia, Finlandia, Reino Unido, Alemania y Chile, a la espera de confirmar la participación de países asiáticos en breve.