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GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha pedido al Govern de la Generalitat que habilite un plan de control de fauna cinegética que englobe todas las comarcas de Girona y que permita hacer frente a la "sobrepoblación" de este tipo de animales, principalmente de jabalíes.

La organización ha hecho esta propuesta en el marco de una reunión mantenida este viernes con los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, informa en un comunicado posterior.

También ha pedido al Govern que declare la emergencia cinegética en las áreas privadas de caza en la zona del macizo de Rocacorba, que no han alcanzado los objetivos de capturas de animales fijados, y que se puedan llevar a cabo acciones de caza también cuando la cosecha ya se ha recogido.

Ha explicado que trabajar en campos en los que ya se ha efectuado la cosecha facilitaría las acciones y permitiría una gestión continuada de la fauna a lo largo de todo el año y llevar a cabo también acciones preventivas.

Ha recordado que la gestión de la sobrepoblación de fauna cinegética como los jabalíes "es un problema de país", con riesgos para los cultivos, la sanidad ganadera y la seguridad del tráfico de las carreteras.