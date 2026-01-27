Agro.- Unió de Pagesos valora positivamente el sector avícola a pesar de la gripe aviar

Archivo - Granja de engorde de pollos. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha valorado positivamente la situación actual del sector avícola a pesar del impacto de la gripe aviar, en un comunicado este martes.

El sindicato ha explicado que el precio medio anual del pollo aumentó entre un 1% y un 3% interanual en 2025, mientras que el de los huevos se incrementó en todas las clases.

Ha recordado en el pasado 24 de diciembre se detectó la gripe aviar en una granja de la comarca del Urgell (Lleida) y el 1 de enero en otra del Pla d'Urgell (Lleida), por lo que se tuvieron que sacrificar 244.000 gallinas y establecer zonas de protección que afectan a 62 explotaciones hasta el 11 de febrero.

Por otro lado, ha detallado que, actualmente, hay 1.647 granjas de aves en Catalunya, un 3,5% menos que un año antes, y ha señalado la tendencia de concentración de la producción en granjas de mayor tamaño.

Además, ha lamentado que la obligación de declarar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) aplicadas en 2025 a través de una nueva herramienta informática antes del 31 de marzo "implica más burocracia y dificultades técnicas" en la comunicación de datos en los plazos establecidos.