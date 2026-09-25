Agro.- UP defiende mantener las restricciones por la PPA hasta "ser un país libre" del virus

Archivo - Zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Vallès. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector porcino en Unió de Pagesos (UP), Rossend Saltiveri, ha defendido mantener las restricciones relacionadas con el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya hasta "volver a ser un país libre" de este virus.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, en la que ha afirmado que se ha hecho un buen trabajo hasta la fecha, pero que este "no está acabado" y ha recordado que esta semana se han detectado 5 casos positivos en Catalunya.

Saltiveri ha explicado que el virus es "muy persistente" y que se debe continuar llevando a cabo el trabajo marcado por los técnicos, como el vallado y cierre de algunas zonas o la erradicación de todos los animales en la zona de alto riesgo.

"Las autoridades deben continuar con este trabajo de mantener las restricciones hasta que la autoridad competente lo marque y para conseguir el objetivo de volver a ser un país libre de PPA", ha dicho el responsable de UP, un hito que se cumplirá cuando pase un año desde el último caso detectado.

Preguntado por el cierre del Parc Natural de Collserolla (Barcelona), ha asegurado que ve comprensibles las peticiones de reducir las restricciones en el parque y ha abogado por compensar a los negocios afectados, pero ha pedido también comprensión: "Como ganaderos del territorio de Catalunya y de todo el país, necesitamos que esta lucha llegue a buen puerto", ha dicho.