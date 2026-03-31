Agro.- UP sitúa los "precios justos" como prioridad en su Plan de trabajo para 2026

Imagen de la 4 Assemblea Nacional de Unió de Pagesos. - UP

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 4 Assemblea Nacional de Unió de Pagesos (UP) ha aprobado el Plan de trabajo del sindicado para 2026, que sitúa como principales objetivos trabajar por unos "precios remuneradores justos" para la payesía, así como ayudas que cubran el incremento de costes derivado de perturbaciones en el mercado e impulsar políticas que faciliten el acceso al agua de riego y tierras de cultivo.

El encuentro, que se ha celebrado este martes en Maçanet de la Selva (Girona), ha reunido a cerca de un centenar de responsables y delegados de UP de Catalunya, que han debatido también el medio centenar de enmiendas trasladas por los representantes sindicales, informa UP en un comunicado posterior a la reunión.

El organismo también ha renovado el compromiso de UP para trabajar en la mejora de condiciones de la payesía, con prestaciones sociales dignas o la paridad de servicios con las ciudades, y de la gestión de las poblaciones de fauna salvaje, para evitar que estas dañen los cultivos.

En este sentido, el sindicato ha reivindicado que sigue trabajando para que el Parlament apruebe la ley de gestión sostenible de la fauna que, defiende, ha propuesto a los diferentes grupos parlamentarios.

Durante la asamblea, UP ha hecho un balance del año previo, que ha estado marcado por la celebración de las elecciones agrarias a finales de febrero, y que "han supuesto la apertura de un nuevo ciclo de trabajo y el inicio de un trabajo de reflexión y modernización del sindicato para afrontar los nuevos retos del campesinado".