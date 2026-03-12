Agro.- UP ve peligrar la "viabilidad" de la ganadería por el alza de costes y bajada de precios

Archivo - Varias vacas en un parque eólico. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) han alertado que el aumento de los costes de producción, derivado de los conflictos internacionales, y la bajada de los precios de la leche "amenazan la viabilidad del sector ganadero", explica este jueves en un comunicado.

Según los datos compartidos por la entidad, en los últimos días se han registrado subidas de más de un 20% de la gasolina, un encarecimiento que repercute también indirectamente en otros factores productivos como la alimentación animal.

En concreto, UP ha puesto el foco en las explotaciones bovinas de leche, que, alerta, hace meses que sufren una presión a la baja en los contratos de compra de leche, de hasta 2 céntimos el litro.

En este contexto, alerta la organización, las explotaciones no son capaces de afrontar nuevas reducciones, y ha reclamado responsabilidad a la industria y la distribución para "garantizar la estabilidad y viabilidad al largo de toda la cadena" a través de mejoras contractuales que reflejen en proporción este aumento de los costes.

También ha pedido a las administraciones competentes "actuaciones firmes" para garantizar el cumplimiento de las leyes en la cadena alimentaria, evitar la destrucción de valor del producto y asegurar una remuneración justa para las explotaciones ganaderas, una pieza clave, explica, para el mantenimiento del tejido agrario y la soberanía alimentaria.