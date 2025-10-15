Asevec, que celebra 40 años, reivindica el papel de las verduras ultracongeladas como motor económico

Genera más de 4.600 empleos directos y contribuye al desarrollo económico de zonas rurales

La Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (Asevec) ha celebrado su 40 aniversario reivindicando el papel estratégico del sector de las verduras ultracongeladas en España como motor de salud, sostenibilidad y desarrollo económico, según informa en un comunicado.

En concreto, la asociación, fundada en 1985, representa en la actualidad al 95% de los fabricantes de verduras ultracongeladas en España. Así, ocho grandes compañías (Ardo, Congelados de Navarra, Congelados Pedaneo, Fruveco, Gelagri Ibérica, Ultracongelados Virto, Talfrost y Originia Foods) forman parte de esta asociación que genera más de 4.600 empleos directos y cuenta con más de 90.000 hectáreas de cultivo en comunidades como Navarra, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

"Celebramos con orgullo 40 años de compromiso con la calidad, la salud y el campo español. Llevamos lo mejor de la tierra a la mesa, cuidando cada detalle del proceso", ha asegurado el presidente de Asevec, José Félix Liberal.

EL 62% DE LA PRODUCCIÓN SE EXPORTA

De esta forma, la producción de verduras ultracongeladas se ha incrementado un 83% en la última década, pasando de 455.000 toneladas en 2013 a más de 834.000 en 2023. Este crecimiento va de la mano de su consolidación como producto esencial en los hogares, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

La industria española de verduras ultracongeladas es la segunda más importante de Europa, después de la belga, y los índices de exportación corroboran la buena situación que atraviesa el producto. El 62% de la producción española se destina a la exportación, siendo la Unión Europea el principal destino de la producción de verduras ultracongeladas españolas. Así, los principales mercados son Francia, Alemania, Portugal, Italia y Países Bajos. Fuera de la UE, los principales mercados de la verdura congelada española son Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, desde su nacimiento, Asevec impulsa el conocimiento de las verduras ultracongeladas como una alternativa saludable, asequible y práctica.

"Las verduras ultracongeladas son nutritivas, asequibles y sostenibles, todo en uno. Y gracias a nuestro esfuerzo conjunto, podemos afirmar con orgullo que somos referentes en la producción de alimentos de alta calidad, con un firme compromiso con el medio ambiente y la salud de los consumidores", ha subrayado el presidente de la asociación.

De esta forma, en su 40 aniversario reafirma su compromiso con el desarrollo del sector, apostando por la tecnología, la eficiencia energética, el desarrollo de envases sostenibles y la mejora continua de los procesos de producción, con el objetivo de minimizar su impacto medioambiental y responder a las necesidades de los consumidores.

"Cumplir 40 años no es solo una celebración; es también una oportunidad para mirar el futuro con responsabilidad y optimismo. Seguiremos trabajando para construir un sector estratégico para el país, centrado en ofrecer alimentos sanos y sostenibles", ha asegurado José Félix Liberal.