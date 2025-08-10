La bodega Molí de Parellada rechaza "tirar la toalla" con EE.UU. pese a los aranceles

Archivo - La bodega Molí de Parellada se niega a "tirar la toalla" con EE.UU. Pese a los aranceles - MOLÍ DE PARELLADA - Archivo

Buscará nuevos clientes en el país norteamericano en 2026

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bodega Molí de Parellada, con sede en Torrelavit, en la comarca del Alt Penedès (Barcelona), es una de las más de 3.000 empresas catalanas que exportan a Estados Unidos (EE.UU.) y que se ven afectadas por la aplicación de los aranceles, pero se niega a "tirar la toalla" y buscará nuevos clientes en este país en 2026.

Lo ha explicado en una entrevista a Europa Press la copropietaria de la compañía, Júlia Rosa, que apunta que esta empresa de origen familiar produce medio millón de botellas de cava al año, de las cuales un 90% se destinan a exportaciones y, de ellas, el 66% se dirige a Estados Unidos, un mercado en el que se introdujo en 2010.

"La crisis arancelaria nos toca de pleno: Estados Unidos es nuestro principal mercado", lamenta la copropietaria de la bodega, que comercializa en el país norteamericano sus 3 marcas de cava: Mercat, Clos La Soleya y El Xamfrà.

Recuerda que cuando se anunciaron los aranceles por primera vez, sus clientes detuvieron una operación y tuvieron que frenar en el Puerto de Barcelona el envío de un barco hacia Estados Unidos con unas 10.800 botellas.

La embarcación finalmente pudo partir a raíz de la tregua de 90 días por parte de la administración de Donald Trump.

NUEVOS HORIZONTES

Desde hace un par de años, Molí de Parellada ha intensificado la organización de viajes y misiones comerciales en Asia y África para diversificar su clientela.

"Recientemente hemos explorado mercados como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Nigeria y Ghana", detalla Rosa.

UN PROCESO "LENTO"

Sin embargo, apunta que cerrar acuerdos con otros países es "un proceso lento" y estima que las posibles sinergias con otros mercados pueden ver la luz a finales de este año o a principios de 2026.

De hecho, sostiene que Japón, el segundo mercado donde más exportan, también es exigente pese a compartir varios años de relaciones comerciales: "Siempre quiere asegurarse de que el producto y el proceso saldrán bien", dice.

SEGUIR CRECIENDO EN EE.UU.

La búsqueda de nuevos aliados comerciales, no obstante, no impide que la compañía elimine sus aspiraciones de seguir creciendo en Estados Unidos.

"De cara al año que viene, tenemos previsto buscar más clientes en Estados Unidos porque no tiramos la toalla", ha subrayado.