Cetarsa inicia la campaña de compra de tabaco para la que ha contratado más de 16 millones de kilos

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NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 17 (EUROPA PRESS)

La Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha iniciado en sus instalaciones de Talayuela la campaña de compra correspondiente a la cosecha de tabaco 2026, un "momento clave" para el sector tabaquero que marca el comienzo de la recepción y adquisición de la producción previamente contratada con los cultivadores.

Para esta campaña, Cetarsa ha contratado 16,6 millones de kilogramos de tabaco, lo que representa un incremento del 6% respecto al volumen contratado en la campaña anterior, una cifra que supone algo más del 70% del total del tabaco producido en España.

Este aumento refleja el "compromiso de la compañía con la estabilidad del sector y con el mantenimiento de una actividad estratégica para numerosas explotaciones agrarias extremeñas", según señala Cetarsa, en una nota de prensa, en la que apunta que su voluntad de impulsar el relevo generacional en el campo mediante el apoyo a nuevas generaciones de agricultores que "contribuyan a garantizar la continuidad del cultivo y de la primera transformación del tabaco en Extremadura".

Según señala, durante las primeras semanas, las entregas se realizarán en un único turno de trabajo y, a partir del 28 de septiembre, pasarán a desarrollarse en dos turnos para facilitar la recepción de la producción contratada.

Como en campañas anteriores, las entregas se realizarán por pisos foliares, criterio fundamental para la clasificación del tabaco y para la aplicación de los diferentes tramos de precio establecidos en los contratos.

El sistema de organización implantado por Cetarsa tiene como objetivo "optimizar los procesos de recepción, agilizar las operaciones y reducir los tiempos de espera.

El presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar, ha explicado que el inicio de las compras es uno de los momentos más importantes del año para la compañía y para todo el sector, así como "una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la profesionalidad de nuestros cultivadores".

Tovar ha apuntado que "el incremento de las cantidades contratadas refleja nuestra confianza en el futuro del sector y nuestro compromiso con las nuevas generaciones de agricultores", ha dicho.

Finalmente, el director general de Cetarsa, Ricardo Miranda, ha resaltado que "la calidad del tabaco extremeño comienza en las explotaciones agrícolas", y supone "el resultado del trabajo y la profesionalidad" de los productores.

"Gracias a ello, podemos seguir ofreciendo a nuestros clientes un producto que responde a los estándares de calidad que exige el mercado internacional", apunta.

Según los datos aportados por la compañía, Extremadura concentra aproximadamente el 98% de la producción española de tabaco y cerca del 20% de la producción europea de tabaco en rama, lo que la convierte en "un territorio de referencia para este cultivo".

Además, el sector genera más de 2.100 empleos directos y aporta alrededor del 3,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario regional, constituyendo "una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de numerosas zonas rurales", concluye.