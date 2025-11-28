Decretado el cierre total de acceso al medio natural en 12 municipios de Barcelona por la PPA

El conseller Ordeig atiende a los medios por los casos de peste porcina africana. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha activado de forma inmediata un conjunto de medidas excepcionales de control, prevención y bioseguridad tras detectarse dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en dos jabalíes muertos, que incluyen el cierre total al medio natural a 12 municipios de Barcelona

En la zona más cercana al punto de afectación (radio de 6 kilómetros), que comprende 12 municipios, se ha decretado el cierre total de acceso al medio natural, la suspensión de cualquier actividad de caza y trabajos forestales, la prohibición de cualquier actividad en zona rústica por motivos de bioseguridad y la instalación de barreras físicas y químicas, así como trampas para el control de jabalíes.

OPERATIVOS CONJUNTOS

En esta zona se ha ordenado activar operativos conjuntos con CAR, Mossos d'Esquadra, Seprona y técnicos del Departamento y los municipios afectados --todos ellos en la provincia de Barcelona-- son Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En un segundo perímetro de seguridad de 20 kilómetros, que incluye 64 municipios, se aplican restricciones específicas: Limitación de actividades de ocio, de caza y vinculadas a la biodiversidad prohibición de aquellas actuaciones que puedan interferir en las labores de control poblacional y bioseguridad, y queda restringido el acceso a la totalidad del Parque del Collserola para las actividades de ocio.

REUNIÓN CON ALCALDES

El Departamento ha convocado una reunión de urgencia con alcaldes de los municipios afectados, la Diputación de Barcelona, los consejos comarcales y la dirección del Parque de Collserola para coordinar las actuaciones y asegurar la máxima eficacia del dispositivo.

Se ha hecho llegar un paquete de recomendaciones a los municipios para reforzar la prevención: Intensificar la limpieza de papeleras y contenedores, situar los comederos de gatos en puntos elevados, avisar a la ciudadanía de que está prohibido dar de comer a los jabalíes, cerrar las zonas de picnic hasta nuevo aviso y llamar al 112 en caso de encontrar un jabalí muerto y no manipularlo.

El departamento recuerda que la PPA no afecta a las personas, pero representa un riesgo grave para el sector porcino, por lo que pide la colaboración de toda la ciudadanía y de los entes locales para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas.