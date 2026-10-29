Detectados 4 casos positivos de PPA en la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona)

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso por la PPA al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de la detección de 4 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en la última semana en la zona de alto riesgo de Barcelona, 3 en Sant Quirze del Vallès y 1 en Sant Cugat del Vallès.

En un comunicado este jueves, el departamento ha destacado que ninguno de los casos positivos corresponden a animales muertos recientemente, sino a restos de animales con una antigüedad estimada de más de 5 meses.

A lo largo de la semana se han analizado un total de 240 muestras, de las que 236 han sido negativas y la tasa de positivos se ha situado en un 1,7%, mientras que desde el inicio del brote en noviembre de 2025, el número total de positivos asciende a 423.

Además, se han capturado 377 jabalíes dentro de las zonas de alto y bajo riesgo en los últimos siete días, y 14.736 jabalíes desde el inicio del brote.

El dispositivo operativo ha contado con la participación de 993 efectivos, a los que se suman las batidas realizadas en la zona de bajo riesgo con la participación de 659 cazadores, 690 perros de caza y 42 cazadores al aguardo.