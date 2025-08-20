Economía-La Unión Extremadura considera "comprensible" el "intento desesperado" de cereceros por salvar su medio de vida

MÉRIDA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha considerado que es "comprensible" el "intento desesperado" de algunos cereceros por salvar su medio de vida al prender este pasado martes las malas hierbas de sus cerezos para frenar el avance de las llamas por el incendio de Jarilla (Cáceres).

"El intento desesperado de una agricultor de salvar su medio de vida es comprensible, lo que no es comprensible son las políticas de todas las administraciones que están permitiendo desastres como el que estamos sufriendo", ha señalado La Unión en nota de prensa.

En este sentido, la organización agraria ha considerado "muy desacertadas" las declaraciones realizadas por el consejero de Presidencia, Abel Bautista, al recomendar "haber realizado antes las labores de limpieza".

"Teniendo en cuenta que lo primero es garantizar la integridad de todas las personas con especial mención a los bomberos que están luchando contra el fuego, las declaraciones del consejero nos parecen muy desacertadas ya que lo que ha recomendado de haber realizado antes las labores de limpieza se lo debería aplicar a lo que debería hacer la Junta de Extremadura, que con una mejor limpieza y gestión de montes no tendríamos el problema que ahora estamos padeciendo", ha recalcado.

De este modo, ha indicado que es "muy fácil" exigir responsabilidad a unos agricultores que están viendo "cómo desaparece su medio de vida o vivienda desde el que tiene asegurado su sueldo cualquiera que sea el resultado de los incendios".

Así, ha planteado que todas las personas tienen que actuar "con responsabilidad" pero "empezando por los que tienen la competencia de evitar que se produzcan estos desastres, aunque se entiende que es más fácil echar la culpa y la responsabilidad a otros".

De este modo, La Unión ha recordado al consejero algunas de las restricciones que tienen los profesionales a la hora de quemar restos vegetales. "Todas esta medidas están propiciadas por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. Desde la Unión exigimos a los políticos que no eludan su responsabilidad, desviando la misma a otras personas", ha recalcado.