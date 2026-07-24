El Govern destina 39,6 millones en modernizar los regadíos comunitarios de Catalunya

Ordeig durante la visita al Infotruck del Pla de Govern en el territorio, en Cervera - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas de 39,6 millones de euros destinada a las comunidades de regantes para impulsar la modernización y la mejora de las redes colectivas de riego.

La nueva línea de ayudas se enmarca en la Estrategia de Regadíos 2025-2040 y las solicitudes se podrán presentar durante 4 meses a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

Desde Cervera (Lleida), durante la visita al Infotruck del Pla de Govern en el territorio, Ordeig ha destacado que la modernización de los regadíos "es una inversión de país", ya que permite producir más y mejor con menos agua, reforzar la competitividad de las explotaciones y preparar al sector para afrontar los efectos del cambio climático.

Las ayudas para la modernización integral podrán alcanzar los 3,5 millones de euros por comunidad de regantes, mientras que las actuaciones de mejora puntual podrán recibir hasta 70.000 euros.

Cuando una misma solicitud combine ambas modalidades, el importe máximo subvencionable será de 3,57 millones de euros.

La convocatoria financiará actuaciones de dos tipologías: modernización integral de los regadíos, con la transformación de redes por gravedad en redes presurizadas o la renovación sustancial de sistemas de riego existentes, y actuaciones de mejora y modernización de las redes colectivas que incrementen la eficiencia, el ahorro de agua y la gestión inteligente del riego.