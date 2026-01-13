El Govern se reunirá en 3 semanas con los agricultores para evaluar apoyos al sector tras Mercosur

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern se reunirá en 3 semanas con los agricultores catalanes para evaluar las políticas de apoyo al sector después de que la UE haya aprobado el acuerdo de Mercosur.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha detallado que el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, seguirá hablando con representantes sindicales del sector en la Taula Agrària, que se reunirá "hoy o mañana", para poder concretar cifras y políticas para que el sector se sienta apoyado.

Preguntada por si el Govern pasará factura a los agricultores por la basura que han dejado en la AP-7 tras los cortes de carretera para protestar contra Mercosur, Paneque lo ha descartado y ha explicado que se está procediendo a limpiar la zona: "Lo que queremos es que se pueda circular con las máximas garantías de seguridad viaria lo más rápido posible".