ISFA logra 50 millones de nueva inversión para acelerar la expansión de la agricultura sostenible

Archivo - Finca La Copa en Logrosan (Cáceres) - ISFA - Archivo

VITORIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberian Smart Financial Agro (ISFA), compañía alavesa de inversión en agricultura sostenible en la Península Ibérica, ha logrado 50 millones de euros de nueva inversión por parte de un grupo de inversores institucionales liderado por Three Hills, una firma de inversión en mercados privados.

Fundada en 2019 y con sede en Vitoria, ISFA es una compañía del sector agrícola que desarrolla, invierte, opera, transforma y comercializa plantaciones, incluyendo plantaciones de almendro, olivo, pistacho y arándano.

La compañía opera sus propias plantaciones y gestiona varios vehículos de inversión. La inversión permitirá a ISFA acelerar su plan de expansión estratégica mediante la inversión en el desarrollo sostenible de aproximadamente 1.000 hectáreas al año de cultivos SES (Sistemas Sostenibles y Eficientes) en las principales cuencas de la Península Ibérica, según ha informado la empresa en un comunicado.

Esta operación también permitirá a la compañía incrementar sus capacidades industriales. El plan incluye la diversificación hacia nuevos cultivos como el pistacho y el arándano, para complementar su enfoque actual en el almendro.

Three Hills es una firma de inversión centrada en respaldar las ambiciones de crecimiento de empresas de tamaño medio, innovadoras, sostenibles y lideradas por emprendedores en Europa y Norteamérica, mediante soluciones flexibles de capital.