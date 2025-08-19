El Ministerio de Agricultura abona más de 400 millones a agricultores afectados por la Dana

Archivo - Restos de la DANA en un campo de arrozales en las inmediaciones de l'Albufera tras las inundaciones. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado ya más de 400 millones de euros a agricultores afectados opor la dana, a través de "múltiples" líneas de ayudas, y "continúa evaluando necesidades".

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Valencia y delegado del Gobierno en funciones, José Rodríguez, quien ha puesto de manifiesto "el compromiso" del Ejecutivo central con los agricultores afectados por la Dana, según ha indicado la Delegación en un comunicado.

Al respecto, ha recordado, que el pasado 14 de agosto, el Ministerio de Agricultura publicó en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) dos listados con nuevos beneficiarios de ayudas para compensar daños causados por la dana. Con un importe total de 15,1 millones de euros, se dividen en dos líneas de apoyo destinadas a compensar los daños no cubiertos por el seguro agrario y a la reparación de viveros.

"El Gobierno de España sigue trabajando en la recuperación de las zonas afectadas y de los medios de vida de gran parte de las valencianas y los valencianos. De hecho, la cifra de 400 millones de euros se incrementará en los próximos meses con las indemnizaciones a aquellos agricultores que no podrán volver a cultivar en las zonas próximas a cauces que, tras la dana, se han incorporado al Dominio Público Hidráulico", ha recalcado Rodríguez.

Entre las ayudas del Ministerio de Agricultura, han mencionado la línea para compensar pérdidas de renta en explotaciones agrarias, con 77.251.323 euros; a explotaciones por daños en infraestructuras agrarias, con 43 millones de euros, cuyo abono se realizará próximamente a aquellos que decidan afrontar por ellos mismos la reparación; o subvenciones para reponer maquinaria agrícola afectada (2.063.815 euros).

Igualmente, también se han puesto en marcha ayudas para facilitar la financiación de las explotaciones agrarias afectadas, convocadas por 53,1 millones de euros de la línea ICO- MAPA-SAECA, específicas para agricultores y ganaderos afectados por la dana; indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas (51,5 millones); o ayudas para compensar la franquicia de las explotaciones con seguro agrario (12,8 millones de euros, cuyo abono se realizará próximamente).

También se incluye la reparación de infraestructuras agrarias y explotaciones: caminos rurales (trabajos iniciados por importe de 75 millones), comunidades de regantes (106 proyectos iniciados por importe de más de 80 millones), parcelas agrícolas (1.388 parcelas reparadas) o viveros (reconstrucción de 43 viveros por valor de 15 millones de euros).