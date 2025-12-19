Ordeig afirma que Japón acepta importar carne de cerdo española producida antes de la PPA

Ordeig celebra que Japón haya aceptado comprar carne de cerdo previa al brote de PPA - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrado que Japón haya aceptado comprar carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

Lo ha dicho en una comparecencia para actualizar sobre la crisis de la PPA en el territorio, todavía con 26 casos positivos --y un caso sospechoso del que se sabrán los resultados esta semana-- en jabalíes encontrados en el primer radio de 6 kilómetros en el área de Collserola (Barcelona).

"Japón ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado previa al 29 de octubre. Esto quiere decir que todas las cámaras frigoríficas que tenían mucho material, pero producido antes de esa fecha, sin problema podrá exportar", ha aclarado Ordeig.

