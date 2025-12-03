La producción de vino de Mallorca baja un 9% en 2025 respecto al año anterior

Associació de Petits Cellers presenta el balance - ASSOCIACIÓ DE PETITS CELLERS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La producción de vino de Mallorca ha bajado un 9% este año en comparación con el anterior, en concreto, se han recogido 376.518 kilos de uva menos que en 2024 y se han elaborado en total más de 2,5 millones de litros de vino.

El presidente de la Asociación de Petits Cellers, Guillem Vicens, ha presentado el balance de la vendimia, subrayando que a pesar del descenso registrado este año la añada es "excelente" y se prevén unos vinos "de gran calidad".

Así, ha detallado que se han elaborado 1,7 millones de litro de vino tinto --con cifras similares al año anterior--, 1,2 millones de vino blanco --con una bajada de dos puntos--, cerca de 610.000 litros de vino rosado --con un aumento de 1,5 puntos--, y 11.120 litros de dulce --similar al año pasado--.

Durante la presentación Vicens ha subrayado que la buena calidad de la añada es compartida por la mayoría de las bodegas asociadas, entre las que, ha destacado, "hay una representación real de las bodegas de toda Mallorca".

Entre otros datos, ha apuntado que los Petits Celles elaboran prácticamente la mitad del vino producido en la Isla, una cifra que, a su parecer, pone de manifiesto la importancia económica, cultural e identitaria del tejido vitivinícola de proximidad.

A pesar de la bajada global de producción, para la asociación los resultados son positivos y, en general, las bodegas están "bien contentas y satisfechas".

Vicens ha apuntado que solo algunas han sufrido incidencias específicas, como daños por granizo o problemas puntuales con la mosca verde, pero que afectan casos muy concretos. "No podemos generalizar", ha dicho, para después agregar que en conjunto el año "dejará un vino excelente".

La asociación, formada por 49 bogedas de Mallorca procedentes de las denominaciones de origen (DO) Binissalem y Pla i Llevant y de las indicaciones geográficas protegidas (IGP) Mallorca, Illes Balears y Serra de Tramuntana Costa-Nord, ha presentado este miércoles el balance en un acto en el Celler de Blanca Terra.