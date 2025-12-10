Un 'santuario' de animales con cerdos en Rubí (Barcelona) recibe la visita de Agents Rurals por la PPA

Raquel con los cerdos que cuida en su 'santuario' - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

Raquel cuida 5 cerdos y 1 jabalí entre otros animales: "Están sanos pero tengo que demostrarlo"

RUBÍ (BARCELONA), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dueña de un 'santuario' de animales en Rubí (Barcelona) ha recibido la visita de los Agents Rurals de la Generalitat que vigilan para evitar que se propague la peste porcina africana (PPA): "Buscaban jabalíes muertos, que no han encontrado, pero, como tengo cerdos y un jabalí, tengo que acreditar que están sanos", ha declarado a Europa Press.

Durante la inspección del refugio (dentro del radio donde las administraciones centran la vigilancia), le pidieron la documentación que acredita la legalidad del santuario 'En Nuestra Casa de Madera' y, aunque en un primer momento no disponía de esa acreditación, el Ayuntamiento ha aceptado darle los permisos, según la propietaria.

"En una segunda visita me han pedido los informes de los veterinarios para demostrar que los 5 cerdos y el jabalí están sanos. Están vacunados y chipados, pero necesito el papel oficial. Los agentes se han portado muy bien conmigo", dice.

Está sola al frente de este 'santuario', donde conviven 51 animales entre cerdos, jabalíes, ovejas, gatos y pavos, entre otros, y sufraga los gastos con rifas benenéficas y actividades en mercadillos: "No tengo voluntarios y mi exsuegro me ayuda mucho".

Había trabajado como auxiliar de veterinaria en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y durante el Covid le diagnosticaron una enfermedad: fue entonces cuando decidió dedicarse al cuidado de animales que la sociedad rechaza, fundando el 'santuario' en la misma casa donde ella vive desde hace 20 años.

"CUESTA DINERO"

Asegura que sus cerdos están sanos, pero ahora, tal como le reclaman los Agents Rurals, debe acreditarlo con los correspondientes informes veterinarios: "Y eso cuesta dinero y el puente (de la Purísima) lo ha retrasado".

Raquel comprende que muchas personas no entienden su trabajo, pero pide respeto, porque sufre los insultos de "muchos 'haters" que no ha ido a mayores.