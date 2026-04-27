El sector primario de Canarias pide el desbloqueo de productos fitosanitarios para luchar contra las plagas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector primario de Canarias, representado en las organizaciones de UPA, Palca, COAG y Asaga, ha solicitado este lunes al Ministerio de Agricultura el desbloqueo de productos fitosanitarios para luchar contra las plagas que afectan principalmente a la piña tropical, el plátano y el aguacate.

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca), Pablo Carmona, tras una reunión de los representantes del sector primario en las islas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la Delegación del Gobierno en Canarias.

En este aspecto Torres se ha comprometido a elevar la queja del sector primario canario al ministro de Agricultura, Luis Planas, este martes en el Consejo de Ministros, ya que es su departamento el que tiene potestad para autorizarlo.

Carmona expuso que solicitan el "desbloqueo" de los productos fitosanitarios para la piña tropical, el plátano y el aguacate porque actualmente "no" tienen "ninguna herramienta" que los "defienda de las plagas". Y sobre ello, matizó, es el Ministerio de Agricultura el que tiene la potestad de autorizarlo, si bien hasta ahora se les ha denegado.

Añadió que lo que se pide es que un pesticida que "está autorizado de forma excepcional en Francia e Italia", pero en España "no", se acepte en este caso concreto "en la platanera contra la cochinilla y la mosca blanca, en el aguacate contra la cochinilla y en la piña tropical también contra la cochinilla", ya que aseguró que es "una herramienta necesaria" para acabar con la plaga que "está matando" las producciones, sobre todo, en La Palma y Tenerife.

Sobre las explicaciones que se aducen desde el Ministerio de Agricultura para denegarlo, según expone Carmona, "son muy peregrinas", apuntillando que una de las razones que les aportan, "que se equivocan, y en vez de decir insecticida, ponen acaricida", dejando entrever que la persona que redactó esa negativa a la solicitud que hacen "no sabe ni lo que estaba haciendo".

En cuanto a cómo están afectando las plagas a las producciones, indicó que, a modo de ejemplo, en la piña tropical se está sobre "el 60 de baja de rendimiento" y en el aguacate aproximadamente "un 30%", puntualizando que si continúa no es solamente las pérdidas de rendimiento actuales, sino que "las plantas se van degradando y van cayendo en ese sentido".

Carmona también se refirió a las entradas "ilegales" en Canarias de productos subtropicales principalmente, indicando que los puntos fronterizos "no están funcionando" en el archipiélago, citando que hay una orden ministerial del año 87, que les "protege por barreras fitosanitarias", y sin embargo "esto es un coladero".

De todas formas, apuntó que esto es de "hace mucho tiempo", que si bien es cierto que se ponen medidas "más contundente" cuando lo reivindican, "enseguida" se olvidan de ellas.

"CAMINANDO EN LA BUENA DIRECCIÓN"

Por su parte, Torres expuso, en declaraciones a los periodistas tras el encuentro, que han hablado del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) y su aprobación en el marco plurianual europeo, afirmando que comparten la "preocupación del sector, porque esto no está resuelto", aunque consideró que se está "caminando en la buena dirección".

En concreto, Torres mostró a los representantes del sector primario la carta que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, donde le solicita la singularidad del POSEI en el marco plurianual y también que el aumento de su dotación económica.

En este sentido, ha admitido que "queda todavía trecho al respecto", por lo que "todas" las iniciativas que vengan "son bienvenidos" pero, "en absoluto, está resuelta la situación", aunque aseguró que el Gobierno de España defenderá mantener la singularidad del POSEI y su aumento de la ficha económica porque no se incrementa desde el año 2011.

Otra de las cuestiones planteadas ha estado relacionada con la reconstrucción de La Palma o las ayudas al sector primario que, dijo compartir lo que solicitan, ya que es "transparencia, objetividad" para acceder a las mismas.