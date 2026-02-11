Los tractores llegan a Madrid con retraso y sin incidencias significativas en el tráfico

Un vehículo de la Guardia Civil escolta a la columna de tractores. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 500 tractores que está previsto que este miércoles participen en una protesta que recorrerá las calles de la capital están llegando a Madrid con retraso sobre el horario previsto y sin que se estén registrando incidencias significativas en el tráfico.

Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) a nivel nacional, la marcha prevé reunir en la capital a más de 500 tractores.

Más de mil policías y 800 guardias civiles garantizarán la seguridad, a los que se sumarán efectivos de las policías locales de los municipios afectados.

Se trata de cinco columnas de tractores que han partido desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo, y Arganda del Rey. La previsión apuntaba que a las 11.00 hora llegaran a la Plaza de Colón de la capital para iniciar una marcha por la capital.

No obstante, las columnas llevan retraso sobre el horario previsto. Con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 10.45 horas, las únicas incidencias por presencia de tractores se registraban en la zona de Barajas, en la M-11, aunque en cualquier caso no eran significativas.

UNOS 1.500 MANIFESTANTES EN COLÓN

A las 11.00 horas, las cinco columnas de la tractorada habían pasado a demarcación de Policia Nacional, alcanzando un total de 348 tractores.

En concreto, en la Ruta 1 (Sur) sumaban 82 tractores; en la Ruta 2 (Castilla La Mancha), 73 tractores; en la Ruta 3 (Castilla y León), 100 tractores; en la Ruta 4 (Norte), 56 tractores, y en la Ruta 5 (Levante), 37 tractores.

A esa hora se contabilizaban unos 1.500 manifestantes en la madrileña Plaza de Colón, según informaron a Europa Press en fuentes de la Delegación del Gobierno.

COMPLICACIONES EN EL TRÁFICO

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido de la posibilidad de complicaciones circulatorias en las carreteras de acceso a Madrid por la tractorada que este miércoles recorrerá las calles de la capital.

En concreto, las dificultades circulatorias están previstas en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505, según ha apuntado el departamento que dirige Pere Navarro.