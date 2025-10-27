UCCL exige una Mesa de Negociación tras pérdidas de productores de la DO Ribera de Duero por caída de precios

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha advertido de la "grave crisis" que atraviesan los viticultores de la D.O. Ribera del Duero, ya que los productores, con la campaña de vendimia finalizada y cerca de 130 millones de kilos de uva, han perdido más de 10 millones de euros por la caída del precio de la uva.

Por ello, UCCL reclama "la creación inmediata" de una Mesa de Crisis, en la que participe la Consejería de Agricultura que aborde, "con responsabilidad y compromiso, la situación de precios injustos", y el "incremento constante de los costes de producción".

Según los datos aportados por esta organización, el precio de la uva alcanza en algunos casos reducciones del 15% e incluso llega al 50%, a lo que hay que sumar "los elevados costes derivados de los tratamientos contra el mildiu".

"No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los viticultores pierden dinero cada campaña. La Ribera del Duero no puede permitirse convertirse en otra zona en crisis permanente como Rioja", denuncian desde UCCL.

Desde la organización agraria se recuerda que ya en 2016 se advirtió de la necesidad de frenar las nuevas plantaciones, especialmente la entrada de derechos de otras zonas vitivinícolas. Sin embargo, el Consejo Regulador, "ha permitido un crecimiento descontrolado, sin tener en cuenta el equilibrio del mercado ni la sostenibilidad del territorio".

"Esta falta de planificación está poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos ribereños, el empleo en las bodegas y la pervivencia de un modelo de viticultura familiar y de calidad que ha sido motor económico y social de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia", han aseverado desde UCCL.

"Pedimos responsabilidad a las bodegas. No es de recibo que muchos contratos se firmen el día antes de vendimiar y solo por campaña. Los viticultores merecen respeto y precios dignos por su trabajo", subraya UCCL.