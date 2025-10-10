UPA-UCE estima una "reducción importante" de producción y de precios en la campaña del olivar en Extremadura

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

UPA-UCE ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el olivar tradicional en esta campaña debido a la climatología y los precios, ante lo que ha estimado que habrá una "reducción importante" de la producción, tanto en aceituna de mesa, que "ya está consolidada", como en aceite, originada por las olas de calor de este verano y la falta de lluvias en la entrada del otoño.

"Esta situación está generando un estrés hídrico en los árboles que va a reducir la producción de forma muy importante si no llueve pronto", ha destacado el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas, en rueda de prensa.

Según UPA-UCE, la peor situación la está viviendo ahora la aceituna de mesa que, con la campaña de recolección ya empezada, está entrando muy poca por falta de calibre y las expectativas son de una pérdida de producción de "más del 50% en Extremadura con respecto a una campaña normal".

Esta organización agraria destaca que solo en la aceituna de mesa del norte de Cáceres ya se espera una reducción de producción del 70% con respecto a una campaña normal, lo que se traduce en unas pérdidas de más de 35 millones de euros para estos olivareros.

Por esto, UPA-UCE Extremadura, junto a la asociación de olivareros de la manzanilla cacereña (Asomanca), ha reivindicado a la Junta la puesta en marcha de medidas para apoyar a estos agricultores que se enfrentan a una nueva campaña de pérdidas.

CAMPAÑA DE ACEITE

Con respecto al aceite, UPA-UCE ha destacado que la producción estimada a nivel nacional es de 1.371.000 toneladas, lo que sitúa por debajo del año pasado y que, incluso, podría ir a peor si continúa sin llover. Por otro lado, señala que la campaña de enlace se presenta con tendencia a la baja con unas 300.000 toneladas.

Además, esta organización agraria apunta que la campaña de comercialización estará en la media del año pasado, por lo tanto, por tercer año consecutivo se venderá más aceite que producción se tiene. "No entendemos que los precios no estén remontando ya porque siguen siendo precios muy bajos para la situación de mercado que tenemos", ha apuntado Huertas.

Por todo ello, UPA-UCE Extremadura ha criticado en nota de prensa la "manipulación del mercado que se está produciendo para mantener unos precios bajos sin justificación".

A este respecto, ha hecho un llamamiento a las cooperativas, que concentran más de un 60% de la producción, para que "se unan y no vendan a estos bajos precios porque estarían dañando al olivar tradicional".