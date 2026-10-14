La vendimia 2026 cierra con más de 352 millones de kilos de uva

Vendímia 2026 - GENERALITAT

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha explicado que la vendimia 2026 ha cerrado con 352 millones de kilos de uva y ha confirmado "la recuperación de la producción", en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que la campaña ha estado marcada por su precocidad, ya que una primavera y verano secos y cálidos aceleraron la maduración de la uva.

Sin embargo, ha afirmado que la producción final se ha situado por debajo de las expectativas a causa de la falta de lluvias durante la primavera y el verano.

Aun así, "la vendimia 2026 supera claramente las campañas más afectadas por el déficit hídrico de los últimos años", pero se mantiene por debajo de los volúmenes registrados antes de la sequía.

Las variedades blancas continúan representando el 75% de la producción, con más de 272 millones de kilos recogidos.