Agro.- Familia Torres, Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social y Ambiental en IWC Industry Awards

Archivo - Cambio climático.- Agro.- El I Simposio de Viticultura Regenerativa se celebra este jueves en Vilafranca (Barcelona) - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha recibido el premio a la Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social y Ambiental en los IWC Industry Awards 2026, ha explicado en un comunicado este viernes.

El galardón ha distinguido los proyectos de familia Torres para la recuperación de variedades ancestrales y viticultura regenerativa, "dos líneas de trabajo de la bodega familiar vinculadas al cuidado del entorno y la adaptación de la viticultura a los retos ambientales".

La bodega ha recordado que el proyecto de recuperación de variedades ancestrales ha permitido recuperar más de 60 variedades "olvidadas", lo que permite ayudar a preservar la diversidad genética de la viña.

Por su parte, Familia Torres impulsa la viticultura regenerativa desde 2020, "con los retos ambientales como catalizador y el deseo de ir más allá de la agricultura ecológica".

Estos premios "distinguen el trabajo que implica el vino", desde la atención a sala hasta la comunicación y las iniciativas de responsabilidad social y ambiental.