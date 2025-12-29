Agro.- El Gremi de Pastisseria impulsa 'tortells' solidarios para luchar contra el cáncer infantil

Cartel de la campaña - GREMI DE PASTISSERS

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Pastisseria de Barcelona colabora con la Fundació Villavecchia y GoodMax Fundraising Team en una campaña de 'tortells' de Reyes solidarios para recaudar fondos que ayuden directamente a los niños con cáncer y otras enfermedades graves, y sus familias, informa en un comunicado este lunes.

La campaña 'Enguany paga el rei' propone que, por cada roscón vendido, los pasteleros hagan un donativo como mínimo de 1 euro que se destinará a contribuir a la finalización y equipamiento del Pavelló de la Victòria, situado en el recinto histórico del antiguo Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Se trata de un espacio especializado en cuidados paliativos pediátricos que ofrecerá estancias de respiro y atención integral para niños y jóvenes con enfermedades que no se pueden curar, en fases avanzadas y en situaciones de fin de vida.

Los roscones comprados en las pastelerías artesanas adheridas a esta iniciativa incluirán un código QR para que el comensal al que le toque la figurita del rey sea coronado como Rey Solidario, invitándole a hacer un bizum directamente en la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

APOYO A PACIENTES Y FAMILIAS

"En una fecha tan señalada para los niños y niñas, el Gremi de Pastisseria de Barcelona quiere apoyar a aquellos que padecen una enfermedad grave y a sus familias", ha asegurado el presidente del Gremi, Miquel Zaguirre.

Por su parte, la gerente de la Fundació Villavecchia, Anna Varderi, ha explicado que su "objetivo es cuidar la vida en todo momento y acompañar a las familias en los momentos más difíciles, cuando más lo necesitan.