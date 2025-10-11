Agro.- La plaza Glòries en Barcelona celebrará la Fira Mercat de Mercats del 17 al 19 de octubre

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Glòries en Barcelona celebrará la XIV Fira Mercat de Mercats del 17 al 19 de octubre como feria de los mercados y de la gastronomía sostenible y de proximidad, con productos de mercado, catas, actividades, showcookings y música.

Participarán 11 mercados municipales con productos frescos y en la zona de restauración, además se estrenará un espacio de catas ('La Bodegueta'), y la FCAC aportará aceites catalanes a la zona de productores, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

Habrá tres cocineros de restaurantes con Estrella Michelin: Albert Raurich (Dos Palillos), David Andrés (Via Veneto) y Matsuhisa Hideki (Koy Shunka), y también partiparán en actividades Carles Gaig (Petit Comité) y Jordi Esteve (Nectari).

RAQUEL GIL Y ÒSCAR DALMAU

La quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, dará la bienvenida a la feria el viernes 17 a las 17.30, cuando hable también el pregonero de la fiesta, el periodista Òscar Dalmau.

Gil ha destacado que los mercados son "mucho más que puntos de venta: son espacios de encuentro y de intercambio de conocimiento y de innovación culinaria".