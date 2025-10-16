Los I Premis Vinari de vermuts baleares y palo de Mallorca premian a 'Luis Adolfo y Lorenzo' y el 'Palo Moyà'

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los I 'Premis Vinari de Vermuts de les Illes Balears i Palo de Mallorca' han reconocido al vermut negro Luis Adolfo y Lorenzo (Vermutera-Brassclub Mallorca) y al palo Palo Moyà (Licors Moyà).

El jurado del certamen tenía una veintena de muestras en competición: la cata se hizo el miércoles, y este jueves se han entregado los premios en el claustro de Sant Domingo de Inca, informan los organizadores en un comunicado.

El vermut Luis Adolfo y Lorenzo se elabora con una base de malvasís mallorquina y unos botánicos añadidos, y está creado por Rafa Martin, Xisco Albertí y Alejo Mira, de la Vermutera, además de Mateu Pons, de Monvinus.

Ha sido el vermut con más puntuación, y el palmarés de las distintas categorías se completa con Muntaner (vermut blanco), Muntaner Rosé (mejor vermut para cócteles), Miss Vermut Picant (vermut más innovador), Can Rich (mejor etiqueta) y el bar Casa Miss en Sa Pobla (mejor vermutería).

En cuanto a los palos, la Medalla de Oro ha sido para el Palo Moyà, un licor centenario hecho a partir de la infusión y maceración de corteza de quina y raíces de genciana, entre otros componentes.

Estos galardones están impulsados por el Ayuntamiento de Inca, con el apoyo de la Conselleria de Agricultura del Govern de les Illes Balears y la colaboración de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears y de la Associació de Sommeliers de les Illes Balears.