Ampliado en 840.000 euros el abastecimiento de forraje y agua al ganado afectado por el fuego de Cepeda

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno la ampliación de las actuaciones de emergencia del abastecimiento alimentario de forraje y agua del ganado de las explotaciones ganaderas de la provincia de Ávila afectadas por el incendio forestal de los municipios de Cepeda La Mora y Navalacruz.

A estas actuaciones, de las que se beneficiarán unos 300 ganaderos con más de 33.000 animales, se van a destinar 840.771 euros que, sumados a los 179.932 euros destinados hace unos días, hacen un total de 1.020.703 euros.

Hasta el momento, se han instalado en la zona 88 abrevaderos con una capacidad de 101.300 litros que han permitido distribuir 1.425.000 litros de agua al ganado. También se han llevado 1.283 toneladas de paja y 1.368 toneladas de forraje para poder alimentar a los animales.

MOTIVACIÓN

El coste de las necesidades a satisfacer fue inicialmente estimado en un importe de 180.000 euros, cantidad que ya estaba prevista en la Orden de declaración que pudiera ser incrementada en función de las necesidades reales del abastecimiento.

Los datos definitivos del alcance del incendio arrojaron una superficie arrasada superior a las 22.037 hectáreas, de las cuales 12.785 son de pastizal, que representa el 58 % de la superficie quemada total.

En un primer momento se evaluaron unas necesidades urgentes para que los animales no sufrieran escasez de alimento y agua haciéndose unas estimaciones para atajar esa primera necesidad, pero las consecuencias del incendio se mantienen y los animales no van a poder acceder a los pastos en mucho tiempo y no van a poder beber de los cauces de agua porque bajan contaminados.

Por todo ello, procede llevar a cabo la modificación de las actuaciones previstas ampliando las necesidades estimadas de paja, forraje, abrevaderos y agua por los motivos que se detallan a continuación: Las necesidades de paja se estiman en un incremento de unas 2.208 toneladas, hasta alcanzar un total de 3.415 toneladas, debido a que los animales van a permanecer en otros lugares diferentes a sus pastos habituales, repartidos entre pacas grandes y pequeñas por la dificultad de algunos ganaderos para manejar pacas grandes.

El incremento estimado de forraje es de 3.696 toneladas, hasta alcanzar un total de 3.940 toneladas, porque se han visto muy afectadas unas 13.000 cabezas de ganado, sin posibilidad de alimentarse a diente en la otoñada.

Los animales no tienen acceso a las fuentes de agua al no estar en su ubicación de pastos habitual y, en caso de poder acceder, se desconoce cuándo podrán estas fuentes proporcionar agua de una calidad adecuada a los animales.

Se estima que se tendrá que seguir suministrando agua durante 508 horas más hasta alcanzar las 1.100 horas de suministro, lo que suponen unos 63 días más.

Las necesidades en abrevaderos han sido satisfechas hasta el momento, pero los actuales pueden sufrir deterioros o que se precise la instalación de algunos nuevos, por lo que se ha estimado la necesidad de cinco unidades nuevas.

Por todo ello, se hace necesario ampliar las actuaciones de emergencia para garantizar el abastecimiento alimentario y de agua en las explotaciones ganaderas de la provincia de Ávila afectadas por el incendio forestal de los municipios abulenses de Cepeda la Mora y Navalacruz.

Los municipios en los que se ubican las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio, y que por tanto son objeto del presente servicio, son El Barraco, Burgohondo, La Hija de Dios, Mengamuñoz, Mironcillo, Narros del Puerto, Navalacruz, Navalmoral, Navarredondilla, Riofrío, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Solosancho y Sotalbo.