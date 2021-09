Agricultura.- PSCyL y VOX censuran un programa de Carnero "poco ambicioso" en un momento en el que el sector "está peor que nunca"

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PSCyL y VOX en la Comisión de Agricultura de las Cortes, Juan Luis Cepa y Fátima Pinacho, respectivamente, han censurado esta tarde el programa "poco ambicioso" del consejero del ramo, en palabras del primero, en un momento en el que el sector se encuentra "peor que nunca", como así ha aseverado la segunda.

Ambos parlamentarios resumían de este modo la comparecencia de Jesús Julio Carnero en sede parlamentaria, donde ha rendido cuentas del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el ecuador de la legislatura, comparecencia que, según Cepa, es fiel reflejo de un "programa continuista y muy vago, tras apuntar el consejero que, en tan solo dos años, se ha cumplido prácticamente la totalidad del mismo".

En su análisis del informe realizado por el consejero, el socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado también la "falta de lealtad" demostrada hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por no reconocer que la mayor parte de las actuaciones realizadas por su Consejería son gracias a las aportaciones del Programa de Desarrollo Rural, con fondos europeos, y del Ministerio del ramo, censuras que ha extendido también al hecho de que no haya mentado a la Administración central y a Seiasa en materia de regadíos, cuando el 10 por ciento de los fondos a nivel nacional ha sido destinados a Castilla y León.

También ha lamentado que Carnero, en el debate sobre la nueva PAC, deje de hablar de agricultor activo y empiece a hablar de agricultor profesional, un concepto ya cerrado o prácticamente cerrado, cuando en privado, en las reuniones para el acuerdo de Comunidad, se diga que en Castilla y León esa definición no es importante porque la mayoría de los agricultores cumplen los requisitos del agricultor activo.

"Espero confundirme y que no estén preparando el camino para que venga una orden de Génova para no aprobar el Plan Estratégico Nacional que se tiene que aprobar en el mes de octubre", ha sentenciado, no sin antes acusar a Carnero de desconexión de su departamento con el Grupo del PP al proponer proyectos de futuro que los socialistas ya han planteado a través de distintas iniciativas parlamentarias.

También la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, ha criticado abiertamente el análisis efectuado por Carnero, al que ha advertido de que los "ganaderos y los agricultores aseguran que la situación no ha estado nunca peor que ahora", no sólo ante una PAC que genera incertidumbre al sector sino también por la criminalización del vacuno de carne, así como por el nuevo estatus que se pretende otorgar al lobo y la extensión de la industria fotovoltaica en detrimento de zonas de pastos.

Entre sus principales reivindicaciones, Pinacho ha incluido el reforzamiento de los equipos oficiales de veterinarios, indemnizaciones inmediatas tanto por las reses afectadas por enfermedades como por las víctimas del ataque de lobos, el fomento de la agricultura sostenible--ecológica o no ecológica--; campañas para ensalzar la labor desarrollada por los agricultores y los ganaderos; potenciación del sector vitivinícola, gravemente afectado por la crisis sanitaria, y la ampliación de la cobertura de los seguros agrarios.

En el bando contrario, David Castaño, de Cs, ha valorado el elevado grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre Cs y PP en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural.

"Desde el aspecto programático y de gestión de nuestros acuerdos en el ecuador de la Legislatura, prácticamente todos los acuerdos programáticos se han cumplido y los de gestión - como la industria agroalimentaria, innovación, etc. - está superando más del 50%. Nuestra valoración es muy positiva", ha afirmado el portavoz liberal en funciones, David Castaño.

Castaño, que ha hecho estas declaraciones tras la comparecencia del consejero del ramo, Jesús Julio Carnero, también ha destacado el enorme esfuerzo llevado a cabo por el sector a raíz de la pandemia de la covid-19.

UN SECTOR TENSADO POR LA COVID

"La covid ha tensado a nuestro sector agroganadero y a la industria agroalimentaria. Sin embargo, la Consejería ha reaccionado rápidamente y, pese a las tensiones en sectores como los del vino, el sector más noble del vacuno de carne o el ovino, podemos decir que se han ido superando todos los problemas derivados de la covid y que casi nos encontramos en una situación de normalidad", ha destacado.

Respecto al incendio que calcinó casi 23.000 hectáreas en la provincia de Ávila, ha puesto en valor la pronta actuación de las administraciones como la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, así como de particulares que han mandado paja, pienso e incluso forraje.

"Se está dando una respuesta que nos complace y que demuestra que cuando queremos, nos unimos y damos una solución rápida y necesaria", ha subrayado, para acto seguido añadir que la provincia de Ávila "necesita seguir con medidas de apoyo al menos un par de años hasta que se estabilice la situación".

El parlamentario autonómico, también ha querido valorar la comparecencia de Carnero desde un punto de vista personal. "Es verdad que hemos visto al consejero en sesión plenaria y en su actividad normal en el Ejecutivo, pero desde luego, verlo en la Comisión es una gran alegría. Es un ejemplo para todas las personas que han estado enfermas y lo han superado", ha reconocido.

En la misma línea, el portavoz del PP, Óscar Reguera, ha subrayado que el Gobierno de Fernández Mañueco está cumpliendo los compromisos de legislatura, "pues un 92 por ciento de medidas se han desarrollado o están en desarrollo"; "afronta con decisión" episodios sobrevevenidos por la Covid y el incendio de Navalacruz, en referencia a la iniciativa 'Somos del Campo" contra dicha pandemia y las medidas de apoyo a la zona afectada por el fuego; y "está del lado de los agricultores y ganaderos, exigiendo una PAC ajustada a las necesidades de Castilla y León y pidiendo a Europa y España el reconocimiento y respeto que el sector agrario y ganadero merece como parte estratégica de la sociedad".