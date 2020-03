El sector agrario y pesquero de Baleares protagonizan una cuelga de carteles por el Día de la Mujer

La Consellería de Agricultura ha repartido cerca de 1.000 carteles

PALMA DE MALLORCA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sectores agrario y pesquero de Baleares, a iniciativa de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, han protagonizado una cuelga de carteles por el Día de la Mujer. Se trata de una acción, que se enmarca, además, en la elaboración del primer Plan de Igualdad de estos sectores.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, los carteles que se han colgado han sido elaborados por la Institución en el marco de la campaña 'En el sector primario, el papel de la mujer no es secundario' y llevan el lema 'Ellas pueden, en el campo y en el mar, haz que puedan'.

Al respecto, ha explicado que se ha impreso una tirada de 1.000 carteles --500 para la versión del campo y 500 para la mar--, que se han enviado a asociaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, cofradías de pescadores e instituciones públicas de Baleares con el objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo agrario y pesquero.

Asimismo, ha destacado que los carteles están inspirados en el cartel de 'We can don it!', creado por J. Howard Miller el 1943, en la Segunda Guerra Mundial, para Westinghouse Electric. La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de Concha, ha colgado con su equipo unos carteles en la sede de la Consellería.

EL 33% DE EXPLOTACIONES AGRARIAS EN BALEARES, EN MANOS DE MUJERES

Por otro lado, la Conselleria ha dado a conocer que, según los datos del Registro de Explotaciones Agrarias, en Baleares el 33 % de las explotaciones agrarias están en manos de mujeres, mientras que el 67% restante está en manos de hombres.

Asimismo, según datos de las ayudas de la PAC de 2016, en las Islas hay 3.716 perceptores que son hombres, mientras que 2.294 son mujeres.

Con relación a la pesca, según el Instituto Social de Marina, hay dados de alta en el régimen especial de la mar 1.388 hombres y 216 mujeres. La mayoría de estas trabajan en el sector de pesca artesanal y como trabajadoras asalariadas de las industrias pesqueras.