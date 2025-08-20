La vendimia de la DO Penedès (Barcelona) de este año recogerá un 100% de uvas ecológicas

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vendimia de este año de la Denominación de Origen (DO) Penedès (Barcelona) será 100% ecológica, ya que todas las uvas que se recogerán han usado técnicas agrícolas y se han elaborado de manera ecológica.

Con este hito, la DO Penedès será "la primera denominación de origen vitivinícola del mundo" en conseguir ser 100% ecológica, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Así, la organización agrícola ha conseguido "uno de los grandes objetivos" que se había marcado en su plan estratégico 2021-2030.

El presidente de DO Penedès, Joan Huguet, ha valorado que el territorio "debe continuar ofreciendo vino de alta calidad" pese a las condiciones meteorológicas adversas de los últimos años, como la sequía.

"Más de 2.700 años de herencia vitivinícola nos han servido para adaptarnos a cada momento de la historia. Ahora hay que volver a la viña, escuchándola y respetándola para seguir haciendo vinos excelentes", ha añadido.