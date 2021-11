Alrededor de 200 personas arropan a la Fundación Juan Ramón Guillén de Sevilla en los premios de su décimo aniversario

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan Ramón Guillén, con la colaboración de la Caja Rural de Jaén, Coosur y EIT Food ha entregado este martes los galardones de la segunda edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén, que tienen como objetivo reconocer aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero, y que este año coinciden con la celebración del décimo aniversario de la fundación.

Alrededor de 200 personas han acudido a la sede de la fundación, la Hacienda Guzmán, ubicada en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), contando con la asistencia de representantes de instituciones públicas, empresas, cooperativas y asociaciones del sector olivarero, de entidades financieras y proveedores de la agroindustria, así como del ámbito universitario.

Álvaro Guillén, patrono de la Fundación Juan Ramón Guillén y consejero de Acesur, ha reconocido sentir una "enorme satisfacción por el éxito de la convocatoria, pues los premios son el gran proyecto de los primeros diez años de actividad de la fundación".

"Hemos conseguido organizar unos galardones de referencia en el sector, dotados con una importante remuneración económica y con una nueva categoría de ámbito europeo", ha añadido, al tiempo que ha enfatizado que "como consecuencia de la pandemia, se trata de un sector estratégico para España y Andalucía. De hecho, el 80% del aceite de oliva español es de origen andaluz, lo que supone que unas 250.000 familias dependen directamente del mundo olivarero". Ante este hecho, "agradecemos el apoyo de las entidades que han colaborado con la organización en estos años y confiamos en ampliar la cifra de colaboradores para continuar trabajando por el sector", ha concluido.

Los premios, cuyo plazo de recepción de propuestas fue ampliado para facilitar la participación de las personas interesadas durante la pandemia, han recaído en Antonio Manuel Conde López (Premio al Joven Agricultor, otorgado por la Caja Rural de Jaén); en la Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete por su proyecto 'Apadrina un olivo' (Premio a la Innovación Rural Olivarera, otorgado por Coosur); y en Manuel Pajarón, patrono de la Fundación Savia (Premio Especial a la Trayectoria Profesional).

Por último, el Award for New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain, otorgado por EIT Food, ha recaído en Optisolio PC, con una propuesta procedente de Grecia y que presenta un innovador método de detección de la mosca de la fruta que permitirá una mayor eficiencia en el manejo de las plagas del olivo.