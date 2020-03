Asaja Sevilla pide a la gran distribución colaborar con los ganaderos y priorizar la carne española tras cierre de bares

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Sevilla ha instado a la gran distribución y a la ciudadanía a colaborar con los ganaderos tras el cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), que era el que absorbía la mayor parte de sus producciones, y pide priorizar la venta de carne española.

En un comunicado, el sindicato agrario apunta que la crisis generada por el coronavirus (Covid-19) está produciendo "situaciones dramáticas en muchas de las producciones ganaderas" del país, fundamentalmente derivadas de la "práctica paralización" de la actividad del canal Horeca.

Según sus datos, se han visto afectada especialmente la cabaña ganadera extensiva. Así, las producciones de ovino, caprino y porcino, "básicas" en la ocupación del territorio y en la lucha contra el fuego y contra la desertización, "se encuentran en una situación límite" al no poder dar salida a sus productos.

En el caso del porcino ibérico, el sacrificio de este tipo de animales se ha visto muy ralentizado y "en pocos días" se puede llegar a "situaciones indeseables", que son no poder dar salida a los animales desde las explotaciones ganaderas.

Asaja Sevilla detecta también abusos por parte de algunos compradores, que aprovechan la situación de crisis para comprar a precios "irrisorios", no respetan los precios pactados e incluso proponen pagar el ganado a un año vista.

En el subsector del vacuno, asegura que se producen retrasos y reducciones en el número de añojos y terneras sacrificadas en los mataderos, por lo que los animales permanecen en los cebaderos más allá de lo debido, con lo que llegarán al matadero con pesos elevados que no son comerciales y con lo que además están provocando el colapso de las instalaciones de los cebaderos, que no pueden dar entrada a más animales, lo que paraliza a su vez las ventas de pasteros, los animales más jóvenes que, por falta de plazas, no tienen sitio en los cebaderos.

Por ello, desde Asaja Sevilla piden a todos los ciudadanos que colaboren con el sector ganadero nacional y que en este periodo de confinamiento incluyan también en la dieta de sus hogares las carnes españolas de primera calidad que habitualmente consumen fuera de casa. "Tan sólo un día a la semana de consumo de carne de razas extensivas en cada uno de los hogares de España permitiría que los ganaderos españoles superasen esta crisis de demanda", asegura.

"Para revertir o al menos paliar esta situación es fundamental involucrar a la gran distribución para que destine en sus lineales un lugar preferente a estos productos de máxima calidad de sectores en crisis y para que comercialice solo productos cárnicos nacionales", ahonda.

También sugiere primar el almacenamiento privado, es decir, congelar la producción que no pueda absorber el mercado y sacarla cuando la situación se estabilice, "como se hizo en el aceite de oliva"; promover la compra de carne nacional por parte de las administraciones públicas para su consumo en hospitales, cuarteles, comedores sociales; campañas publicitarias a nivel nacional que fomenten el consumo de estos productos; e incrementar la vigilancia y el seguimiento de los contratos ganaderos para evitar casos de incumplimiento de los mismos, teniendo en cuenta que la falta de cotización de algunas lonjas "provoca que se estén haciendo operaciones por debajo de mercado".

Con respecto a la Política Agraria Común (PAC), propone abonar de manera inmediata todos los pagos directos pendientes en cada comunidad autónoma, solicitar el anticipo de la de 2020 y eliminar el requisito de comercialización basado en los coeficientes de salida de chivos o borregos para poder cobrar la ayuda acoplada al ovino/caprino.

En materia fiscal y laboral, pide el aplazamiento del pago del IVA, exenciones en las cuotas de la Seguridad Social, exenciones en el IRPF y nuevos préstamos al cero por ciento de interés con dos años de carencia.