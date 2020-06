Asolite pide a las organizaciones agrarias de Jaén la vuelta a las protestas por precios justos para el aceite de oliva

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la nueva Asociación del Olivar Tradicional Español (Asolite) se han reunido con COAG y UPA Jaén para pedirles la vuelta a las movilizaciones para reivindicar precios juntos en origen para el aceite de oliva.

El presidente de Asolite, Francisco Guerrero, ha indicado a Europa Press que, una vez que ya ha finalizado el estado de alarma, resulta "imprescindible" regresar a las movilizaciones para "exigir lo que es justo", porque "ya no podemos más con estos precios ruinosos".

Guerrero ha indicado que Asolite ha nacido del "descontento" con las organizaciones agrarias tradicionales porque "no defienden nuestros intereses como nosotros pensamos que hay que hacerlo", de ahí que hayan optado por formar una asociación propia que, según su presidente, ya tiene implantación en "65 ó 70 pueblos" de los 97 que conforman la provincia de Jaén, y también en municipios de Córdoba y Granada.

"Estamos muy descontentos y queremos arrancar el compromiso de volver a las movilizaciones antes del 15 de julio", ha dicho Guerrero tras casi tres horas de reunión con el secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, y miembros de la ejecutiva provincial. Durante el encuentro han analizado la situación que vive el sector y las últimas medidas adoptadas por la Administración.

Desde COAG se ha informado que han podido conocer las reivindicaciones y medidas que solicitan desde Asolite, comprobando que "coinciden en su mayoría con las medidas que defiende COAG Jaén en defensa del sector y buscando una solución a la crisis de precios que sufre".

Olivareros de Asolite ya se manifestaron el pasado 25 de mayo sin permiso en la A-4, en La Carolina, y la N-432, entre Alcalá la Real y Alcaudete. Posteriormente, el 9 de junio protestaron delante de las sedes en Jaén capital de Asaja, Coag y UPA para pedirles acciones concretas contra la crisis de precios en origen.

Guerrero ha indicado que por el momento no tienen convocadas más acciones de protesta aunque no lo descartan si finalmente las organizaciones agrarias "no dan un paso adelante" a la hora de reclamar "lo que es justo" para el olivar tradicional.