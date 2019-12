Cambio climático.- Bachelet alerta de que la "emergencia climática mundial" es la "amenaza de mayor magnitud" contra los DDHH

Publicado 10/12/2019 10:54:29 CET

Llama a una movilización a escala internacional "pacífica pero firme" para promover un mundo de derechos y posibilidades "para todos"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido este martes de que la "emergencia climática" representa la "amenaza de mayor magnitud" contra los Derechos Humanos por su repercusión en el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda.

"Entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los Derechos Humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la emergencia climática mundial la que representa una amenaza de mayor magnitud. Desde su repercusión sobre el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda, hasta nuestros derechos a vivir sin discriminación, al desarrollo y la autodeterminación, sus efectos se sienten ya en todos los ámbitos", ha afirmado la Alta Comisionada de Naciones Unidas en su mensaje con motivo del Día de los Derechos Humanos.

Tras destacar que la celebración de esta jornada coincida con la "conferencia crucial" sobre el clima que acoge Madrid, Bachelet ha dicho que el mundo tiene una "deuda de gratitud con millones de niños, adolescentes y adultos jóvenes" que han venido defendiendo los valores de la lucha contra el cambio climático y "protestando de manera cada vez más sonora por la crisis" que afronta el planeta.

"Con razón, estos jóvenes proclaman hoy que es su futuro lo que está en juego, así como el de quienes aún no han nacido. Son ellos los que tendrán que sufrir las consecuencias de los actos, o de la inacción, de sus mayores que en la actualidad dirigen los gobiernos y las empresas, los encargados de adoptar las decisiones de las que depende el futuro de los países, las regiones y el planeta en su conjunto", ha explicado.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que no hay que dejar "solos a los jóvenes en la tarea de abordar la emergencia climática ni las muchas otras crisis de derechos humanos que en la actualidad generan revueltas simultáneamente en tantos países del mundo". "Tenemos que actuar todos juntos, basándonos en los principios fundamentales, de manera solidaria y urgente", ha indicado.

Por ello, Bachelet ha subrayado que hay que defender los Derechos Humanos, unos derechos por "los que tanto se ha luchado" y que "sostienen la paz, la justicia y el desarrollo sostenible". "Un mundo donde estos principios universales estuvieran menoscabados sería un mundo en regresión hacia un pasado más oscuro, a una época en que los poderosos podían abusar de los indefensos, con poca o ninguna limitación moral o jurídica", ha advertido.

En este sentido, ha abogado por velar para que se escuchen las opiniones de los jóvenes y ha puesto en valor la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.

El documento representa, a su juicio, "un firme compromiso de los Estados para proteger los derechos de todos, lo que comprende la posibilidad de que las generaciones venideras puedan defender su dignidad, su igualdad y sus derechos".

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dejado claro que "todos los seres humanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones que tengan repercusión en sus vidas" y ha resaltado que los dirigentes de cada sociedad "deberían escuchar las opiniones de sus pueblos y proceder en función de sus necesidades y exigencias".

"Nada resume de manera más clara y sucinta estos fines --que son el leitmotiv del sistema internacional de Derechos Humanos-- que el artículo primero de la Declaración Universal, que audaz e inequívocamente estipula que 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros'", ha destacado.

Bachelet ha señalado que ningún país "quedará al margen de la emergencia climática" a medida que su intensidad "se recrudezca" y ha recordado "cómo los países y las comunidades más vulnerables padecen daños terribles" por este fenómeno.

"La gente pierde el hogar, los medios de subsistencia y hasta la vida misma. Las desigualdades se agravan y cada vez son más las personas que quedan desplazadas. Es preciso que actuemos con rapidez y con principios y velar para que limiten lo más posible los perjuicios que esta situación causa a los seres humanos y al medio ambiente", ha subrayado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO NO SE DETENDRÁ "EN LAS FRONTERAS NACIONALES"

En este sentido, ha alertado de que los estragos del cambio climático no se detendrán "en las fronteras nacionales" y "las reacciones fundadas en el nacionalismo hostil o en consideraciones económicas de corto plazo no solo fracasarán sino que además desgarrarán el planeta".

"La lucha en pro de la justicia climática y los Derechos Humanos no es un enfrentamiento político. No es cuestión de derechas e izquierdas, es un asunto de derechos y agravios", ha asegurado Bachelet, antes de destacar que millones de personas han salido a manifestarse contra el cambio climático no solo por la aceleración de la "crisis" sino porque hay motivos para denunciar "las desigualdades y las instituciones opresivas".

"Me siento inspirada por el valor, la claridad y los principios de todas esas personas, algunas muy jóvenes, que defienden sus derechos pacíficamente, con miras a subsanar los agravios de nuestra época y crear un mundo más libre y más justo. Esas personas encarnan el concepto mismo de Derechos Humanos", ha resumido.

Tras dejar claro que los responsables políticos del mundo entero "deben escuchar esos llamamientos" y elaborar "medidas políticas más eficaces y más basadas en los principios universales", Bachelet ha subrayado que los seres humanos tienen "derecho a vivir libres de todo tipo de discriminación".

Bachelet ha hecho un llamamiento a la movilización a escala internacional "de manera pacífica pero firme" para promover "un mundo de derechos, dignidad y posibilidades para todos". "Los responsables políticos de 1948 comprendieron claramente ese ideario. ¿Lo entienden ahora? Exhorto a los dirigentes del mundo a que demuestren una auténtica capacidad de liderazgo y una visión a largo plazo, y a que dejen a un lado los estrechos intereses políticos nacionales, en aras del porvenir de todos, incluidos ellos mismos y sus descendientes", ha concluido.