Cambio climático.- Más de 30 estudiantes idean prototipos contra el cambio climático en Barcelona

Publicado 22/10/2019 11:06:30 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 estudiantes se han reunido en Barcelona durante 33 horas seguidas este fin de semana para desarrollar prototipos contra los efectos del cambio climático en el área metropolitana de Barcelona.

El Climathon es el tercer 'hackathon' destinado a encontrar soluciones a retos sociales, organizado por el Fusion Pont de Esade y Accenture, con participación de IED y UPC, según un comunicado de Accenture.

La primera edición se dedicó al desarrollo de soluciones basadas en tejidos inteligentes, y la segunda, a ideas para mejorar la salud de las personas en su día a día.

Esta vez, Estudiantes de Esade, IED y UPC han trabajado en equipos interdisciplinares, combinando sus conocimientos y experiencias con las herramientas técnicas ofrecidas por el Fusion Point de Esade y los datos climáticos ofrecidos por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Cada equipo debía desarrollar un prototipo funcional y un plan de negocio viable contra la contaminación, para lo que les han ayudado profesores de las escuelas participantes: Esade, IED y UPC, así como de expertos climáticos y consultores de Accenture.

Entre los proyectos ganadores están Greenlight, basado en el transporte inteligente puerta a puerta; O-Zone, un servicio de recompra que fomenta decisiones respetuosas con el medio ambiente; y LiBo, que propone crear dispositivos de ionización para limpiar el aire.

El Climathon ha tenido lugar en el Fusion Point de la Rambla de la Innovación de Esade, y se ha desarrollado con la colaboración de Bacardi y Climate Kick, una comunidad de innovación y conocimiento que trabaja para acelerar la transición a una economía de emisiones cero en carbono.

El profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade Rafael Sardá ha afirmado que la iniciativa pretende mejorar la calidad del aire, sensibilizar sobre ese objetivo y, a la vez, "fomentar la creatividad y el trabajo en equipo".

LAS EMPRESAS Y LOS ODS

El managing director de Accenture, Francisco Mas de Xaxás, ha defendido que la contribución de las compañías a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no tiene los resultados esperados, según 'The Decade to Deliver: A Call to Business Action', al que considera el principal estudio de sostenibilidad corporativa.

Según este informe elaborado por Accenture y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sólo el 21% de los ceo cree que la actividad empresarial de las compañías está contribuyendo a los ODS, y menos de la mitad (48%) está integrando la sostenibilidad en sus operaciones.