Más de 500 personas en Madrid luchan contra el cambio climático y exigen continuar con el 'Juicio por el Clima'

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas se han congregado este viernes en la Plaza de Callao de Madrid para manifestarse contra el cambio climático y han exigido seguir adelante con el llamado 'Juicio por el Clima', que cuenta ya con más de 48.000 adhesiones, durante una jornada organizada por Fridays for future-Juventus por el clima en España.

Desde las 18.15 horas hasta las 20.00 horas, colectivos como Greenpeace se han movilizado hasta la Plaza de la Villa de París frente al Tribunal Supremo, demandando soluciones a los políticos españoles ante la actual crisis climática.

Además, durante el encuentro que ha sido convocado en el Día de Acción Global por el Clima, también se ha podido ver a grupos políticos como Podemos y Más Madrid quienes han hecho presencia "en apoyo a estos colectivos" y han pedido "soluciones urgentes".

Así, durante las dos horas de concentración, se han escuchado consignas como "gobierne quien gobierne el clima se defiende", "ni un grado más, ni una especie menos", "¡Que no! !Que no! ¡Que no hay planeta B!", o "no es un cambio, es una crisis".

Esta manifestación se une a otras que se han desarrollado en 19 localidades españolas más, según ha explicado la organización, para exigir medidas "ambiciosas", "inmediatas", y "concretas" por la crisis climática.

Frente al Tribunal Supremo, Fridays For Future-Juventud por el Clima ha destacado que la aprobación de la ley de Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima "ha concluido con compromisos insuficientes, incompatibles con el acuerdo de París, y con su objetivo, de limitar el incremento de la temperatura global en un grado y medio".

Asimismo, han declarado que "a pesar de las protestas y movilizaciones de los últimos años, el Gobierno y los políticos han sido incapaces de sacar un texto a la altura de la Crisis Ecológica". Finalmente, han manifestado que "gobierne quien gobierne, el clima se defiende".

"La crisis climática es una injusticia global, los territorios que menos contribuyen a la misma son los que más sufren sus consecuencias", han añadido desde Juventud por el Clima, que culpa al Gobierno de España de "eludir" sus responsabilidades.

Sobre el conocido como 'Juicio por el Clima', las organizaciones convocantes han señalado que "España no es el primer Estado en llevar un caso de este tipo ante un Tribunal Supremo". En Holanda, Francia y Alemania ya se han llevado "casos muy similares". "Sabemos que aquí también es posible", han apostillado.

Desde Rebelión por el Clima han señalado que "este caso no trata solo de clima", "se trata de la ciudadanía haciendo valer su derecho a una tutela judicial efectiva". "Se trata de la ciudadanía obligando al Tribunal Supremo a proteger los derechos, a hacer su trabajo", han indicado.

SEGUNDA NEGATIVA DEL ALTO TRIBUNAL

Precisamente, hace diez días, el 14 de septiembre, el Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado y no cerrará uno de los procesos del denominado 'Juicio por el clima' al considerar que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso alcanzado en el Acuerdo de Paris de Cambio Climático, que tiene como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero.

Se trata de la segunda negativa que el Alto Tribunal traslada a la Abogacía después de que el pasado 14 de junio rechazase la petición de dar carpetazo al recurso presentado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. Las tres organizaciones insistían en que la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo no satisfacía las obligaciones comprometidas por España.

Ahora, el Supremo deja claro en un auto que "no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes". Según ha señalado Greenpeace, todavía "persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la Unión Europea".