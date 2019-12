Cambio climático.- El Pleno de este jueves abre debate sobre menores demandantes de asilo, resultados de PISA y el cambio climático

Publicado 12/12/2019 8:03:26 CET

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves abrirá debate sobre las familias con menores demandantes de asilo que se encuentran durmiendo en las calles, los resultados del informe PISA, el cambio climático y la transición ecológica.

La Sesión de Control al Gobierno comenzará, como es habitual, a las 10 horas con las preguntas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La primera en intervenir será la portavoz de Unidas Podemos IU, Isa Serra, que consultará a la dirigente madrileña sobre la cantidad de familias que demandan asilo y que se encuentran en la intemperie.

A continuación, será el turno de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que pedirá una valoración sobre los resultados del último informe PISA que ve "preocupantes" y cree que deben llevar a una reflexión de hacia "dónde" se está llevando a la Educación en España; misma cuestión que realizará el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, querrá conocer una valoración del Gobierno regional sobre la situación de la equidad educativa; mientras que el portavoz del PP, Alfonso Serrano, pedirá a la presidenta autonómica que haga un balance sobre la celebración de la Cumbre del Clima.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, preguntará en su turno al vicepresidente, Ignacio Aguado, sobre las consecuencias que prevé con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Participación.

Desde Unidas Podemos-IU Madrid en Pie, la diputada Vanessa Lillo preguntará sobre los pliegos relativos a la licitación del servicio de laboratorio clínico correspondiente a la población incluida en el área de influencia de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo.

RUIZ ESCUDERO COMPARECE SOBRE EMBARAZOS NO DESEADOS

Por su parte, el parlamentario de Vox Íñigo Henríquez de Luna preguntará si el Gobierno regional vería razonable que los altos cargos comparezcan en la comisión de la Asamblea en aras de la transparencia, mientras que su compañera Ana Cuartero lo hará sobre la gratuidad de las escuelas infantiles.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez cuestionará al Ejecutivo madrileño sobre los planes que tiene en materia de fiscalidad ambiental y el parlamentario Héctor Tejero Franco sobre los gases del efecto invernadero.

Desde el PSOE, el diputado José Manuel Freire preguntará sobre la relación al futuro del 'Centro Hospitalario de Cuidados y Recuperación Funcional de Pacientes' y su compañero de filas Agustín Vinagre querrá conocer el alcance del estudio del reequilibrio económico-financiero de las concesiones de la M-45.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Juan Rubio pedirá una concreción sobre el dispositivo extraordinario de refuerzo del transporte público para la Campaña de Navidad y por parte de los 'populares', el parlamentario José Enrique Núñez Guijarro consultará sobre la armonización fiscal.

En otro orden de cosas, la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, sobre sus planes en materia del cambio climático; el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dará explicaciones sobre la situación de dependencia, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero sobre los embarazos no deseados.

Asimismo, Ciudadanos llevará a debate una Proposición No de Ley (PNL) para que los autónomos no tengan que adelantar el IVA por facturas que no se hayan cobrado y Vox otra iniciativa sobre la introducción del sistema de cheque escolar.