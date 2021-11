Yllanes pide a Europa aumentar esfuerzos para mitigar el cambio climático ante la "vulnerabilidad" de Baleares

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha advertido este martes a Europa de la "vulnerabilidad" de Balears ante el cambio climático y ha medido aumentar los esfuerzos en medidas de mitigación y adaptación en el Mediterráneo.

Según ha informado Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática este martes en una nota de prensa, el vicepresidente del Govern y conseller Juan Pedro Yllanes, ha advertido esta jornada, durante el side event 'From policy making to implementation: regional innovative solutions for climate change adaptation', organizado por la Unión Europea en el marco de la COP26, que Baleares se encuentran en el epicentro de los efectos del cambio climático en Europa y ha reclamado a la Unión Europea que aumente los esfuerzos en medidas de mitigación y adaptación en el Mediterráneo.

En este sentido, Yllanes ha explicado que la condición de islas hace que Balears sea especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, y ha pedido que se ponga el foco en la zona del Mediterráneo, puesto que "es la zona cero del cambio climático en Europa y la que más sufrirá sus efectos".

"El cambio climático ya está aquí. Los archipiélagos ya lo están notando. Los efectos en el mar Mediterráneo serán más duros. Mitigar sus efectos es capital, y es por eso que en los últimos años hemos conseguido grandes avances hacia este objetivo. Además, la adaptación también es fundamental porque, por mucho que aceleremos la transición energética, son muchos los efectos que ya vivimos. El objetivo principal es preparar nuestro territorio para continuar desarrollando nuestra vida en él", ha dicho.

"Tenemos el deber moral de dejar un planeta habitable y próspero para las nuevas generaciones. Los jóvenes han liderado este cambio en los últimos años. Ahora, el cambio climático es una de las principales prioridades de los gobiernos, incluido el que represento", ha añadido.

El vicepresidente del Govern balear y conseller se ha expresado así en el encuentro con Andrei Moarcas, de la Asociación de Países y Territorios de Ultramar (OCTA); Joseph Manauté, representante del presidente de OCTA, miembro del Gobierno de Nueva Caledonia a cargo de Desarrollo Sostenible, Medio ambiente y Transición Ecológica; Kalistat Lund, representante del presidente de OCTA, ministro de Agricultura, Autosuficiencia, Energía y Medio Ambiente de Groenlandia; Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité de las Regiones y gobernador de la región de Macedonia Central, Grecia; Vincent Chauvet, relator de la COP26 en el Comité Europeo de las Regiones y alcalde de Autun, Francia, y Amaia Barrero, viceministra de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco.

MEDIDAS DEL GOVERN

Por otro lado, Yllanes ha puesto en valor las medidas que el Govern ha tomado o está poniendo en marcha para poder mitigar los efectos del cambio climático.

En este sentido, ha destacado la aprobación de la pionera Ley balear de Transición Energética y Cambio Climático, una ley integral que, en palabras del vicepresidente, "se creó para responder al Acuerdo de París, proporcionando la perspectiva insular, así como a otras iniciativas europeas como Clean Energy for EU Islands". "Esta ley nos brinda un marco de gobernanza multinivel en el que interviene cada administración", ha enfatizado.

Además, Yllanes ha defendido que la principal herramienta de planificación que brinda la Ley es el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que actualmente se encuentra en desarrollo. "Este plan establece un Marco de Adaptación Estratégica como punto básico y tiene que prever los escenarios climáticos, sus impactos y las vulnerabilidades de los diferentes sectores y ecosistemas. Este plan es fundamental para hacer emerger las principales líneas de acción con el fin de aumentar la resiliencia al cambio climático, así como para fijar indicadores para medir su implementación", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que entre los elementos de adaptación contenidos en esta ley, también encontramos la inclusión de la perspectiva climática en las políticas a través de un enfoque transversal. "Así, las leyes, normativas, presupuestos, políticas sectoriales y otros planes deberán solicitar un informe al Departamento de Cambio Climático, que deberá evaluar la inclusión de medidas de adaptación y resiliencia", ha señalado.

Por otro lado, Yllanes ha informado de que desde el Govern se convocarán subvenciones de ayudas para los municipios, con el fin de implementar medidas de adaptación al cambio climático.

Yllanes también ha indicado que desde el Govern se han puesto en funcionamiento diferentes planes de adaptación geográfica y sectorial, como el proyecto 'Costes pel canvi', que es el primer ejemplo de un estudio sobre la vulnerabilidad de las costas de Baleares al aumento del nivel del mar.

"Este plan ha sido elaborado por un grupo de investigación formado por diferentes expertos y su diagnóstico permite trazar diferentes escenarios para preparar nuestro litoral ante la subida del nivel del mar y planificar las medidas de adaptación más adecuadas para cada zona", ha dicho.

Finalmente, el vicepresidente ha explicado el proyecto piloto que el Govern está impulsando en Cala Millor. Una iniciativa destinada a adaptar las playas al cambio climático.

"Esta zona turística ha empezado a formular propuestas para continuar pudiendo mantener su actividad económica en el futuro" ha dicho Yllanes, quien ha reconocido que "gracias a la colaboración y el impulso del Consorcio de Agentes Locales, la implicación de los agentes económicos, el sector turístico y las administraciones públicas será una de las primeras experiencias de adaptación centradas en una playa situada en una zona turística. Desde el consenso y la participación social debemos empezar a debatir soluciones", ha sentenciado.