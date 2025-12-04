Cataluña afirma que la mayoría de jabalíes muertos en Collserola dan negativo en peste porcina africana

Archivo - El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este jueves que "la gran mayoría" de los 50 jabalíes hallados muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA), han dado resultado negativo en la enfermedad.

En una entrevista en La 2 Cat, recogida por Europa Press, ha señalado que los 50 jabalíes podrían haber muerto por "distintas circunstancias", como atropellos, otras enfermedades o sacrificios, y ha adelantado que previsiblemente se conocerán más casos positivos de PPA esta semana.

El conseller ha defendido que la PPA ha entrado por factor humano: "Casi seguro, lo sabremos en los próximos días, que no ha entrado por un contagio de jabalí, sino que ha sido por factor humano, vía AP-7 u otra vía de comunicación", ha dicho.

Ha recordado que ya se había advertido del riesgo de que un brote de PPA pudiera entrar en España, ya que, según él, en los países del este de Europa la enfermedad "es endémica y, por tanto, está descontrolada".

Ordeig ha hecho un llamamiento a la calma y ha explicado que pedirá a las principales exportadoras de cerdo que minimicen el impacto en el empleo y en el sector, con el objetivo de evitar un "efecto contagio": "Necesitamos que las empresas aguanten este período transitorio".

ILLA EN MÉXICO

Preguntado por si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debería haber regresado de su viaje institucional a México, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, ante el brote de peste porcina africana (PPA), Ordeig ha defendido que "lo más importante" es tener un Govern que gobierne y tome decisiones.

"El presidente es una persona a la que le gusta estar informada al día y liderar este tipo de situaciones", ha añadido.

PROPUESTA DE DÍAS DE PESCA EN EL MEDITERRÁNEO

Sobre la propuesta de la UE de limitar la actividad pesquera en el Mediterráneo a 9,6 días de pesca de media por buque para 2026, ha afirmado que es "un insulto a la inteligencia" y una falta de respeto a los países del Mediterráneo, además de un incumplimiento de la palabra del Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea (CE), Costas Kadis.

Ha expresado que la semana que viene se decide si se tira adelante con la medida y que espera que esta no prospere: "Seguimos con esta dinámica de laminar, reducir y prácticamente eliminar la pesca de arrastre".