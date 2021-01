Celma (PP) urge a movilizar las cuadrillas de SARGA para "salvar" la agricultura tras 'Filomena'

BELCHITE (ZARAGOZA), 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma, ha urgido este martes al Gobierno de Aragón a movilizar las cuadrillas de la sociedad pública SARGA para "ayudar a los agricultores a salvar lo que se pueda antes de que sea demasiado tarde". Ha visitado el olivar de Belchite (Zaragoza).

Celma, que también es portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del PP en las Cortes de Aragón, ha anunciado, además, que va a presentar una iniciativa para instar al Ejecutivo regional a que active todas las herramientas necesarias para ayudar al sector, tanto en esta zona de olivar como en las del Bajo Aragón y el Matarraña.

El cien por cien de la mancha de olivar en Belchite, la más grande de este cultivo en Aragón, ha sufrido las consecuencias del temporal. Hay 900 trabajadores afectados y los agricultores ven imposible recuperarse antes de que pasen, como mínimo, cuatro años, ha indicado Celma.

"Pero los problemas no han terminado, y si no se actúa de forma urgente y se limpia todo lo que ha caído, empezarán a aparecer infecciones y plagas que harán que la cosecha se pierda por completo", ha avisado.

Celma ha considerado positivo que el Estado haya recogido, por fin, las peticiones del PP y de los agricultores, y haya decidido incluir a Aragón como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que hasta hace unos años se conocía como zona catastrófica.

Sin embargo, ha alertado del riesgo de que esta medida "se convierta en un brindis al sol" y por eso ha reclamado que se cuantifiquen las ayudas pendientes cuanto antes. Además, ha insistido en que el Gobierno de Aragón no puede esperar a que lleguen los fondos del Estado, como no pueden esperar ni agricultores ni familias.

"Es urgente trasladar esta emergencia al presidente de Aragón, Javier Lambán y al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, que no salen de sus despachos. La ayuda debe llegar ya", ha aseverado.

"Si el Gobierno de Aragón quiere ser coherente con sus políticas de despoblación no puede abandonar a estos trabajadores: aquí viven de la agricultura y van a ver mermadas las cosechas de los próximos cuatro años", ha continuado Celma, añadiendo que "lo primero es limpiar y ayudar a pie de campo y lo segundo es que lleguen cuanto antes estas ayudas del Gobierno y del Ministerio para cubrir todos los costes laborales y económicos que se han generado con esta catástrofe, porque de lo contrario estarán dejando a la gente sin herramientas para sobrevivir".

El presidente provincial del PP Zaragoza ha estado acompañado durante la visita por el alcalde del municipio, Carmelo Pérez, y por agricultores afectados de la cooperativa de San Martín y del sindicato UAGA. Pérez ha hecho hincapié en que es vital una actuación urgente por parte de las cuadrillas forestales y ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a liderar una iniciativa.

"Estamos recopilando información de los daños con la cooperativa y con los afectados y llevaremos una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento que esperamos que sea aprobada por unanimidad exigiendo que todas estas ayudas se materialicen cuanto antes", ha insistido Carmelo Pérez.

"La afectación de 1.300 hectáreas de olivar tradicional y 700 de olivar nuevo es total y necesitamos ayuda urgente: si no se limpia ya, llegarán las infecciones y perderemos no solo lo que ha caído, sino todo el olivar que tenemos. Los agricultores no pueden hacer todo esto solos", ha concluido.