Convocados los II Premios Fundación Juan Ramón Guillén a mejores iniciativas de desarrollo del sector olivarero

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan Ramón Guillén, con la colaboración de la Caja Rural de Jaén, Coosur y EIT Food, ha convocado la segunda edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén, unos galardones que premian aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero y a su puesta en valor.

Se pretende así "dar visibilidad a los profesionales vinculados a un sector estratégico en la economía española y andaluza", según ha informado la Fundación Juan Ramón Guillén en un comunicado en el que ha indicado que la convocatoria presenta "importantes novedades", puesto que amplía el ámbito de actuación e incorpora una nueva categoría de ámbito europeo.

De esta manera, se convocan, por un lado, tres categorías de ámbito nacional, que son el Premio al Joven Agricultor, otorgado por la Caja Rural de Jaén y dotado con 4.000 euros; el Premio a la Innovación Rural Olivarera, otorgado por Coosur y dotado de otros 4.000 euros; y el Premio a la Trayectoria Profesional, con una mención especial.

Por su parte, la nueva categoría de ámbito europeo, denominada 'New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award', está dirigida a 'startups' y pymes que trabajan a lo largo de la cadena de valor del sector olivarero en el sur de Europa. El premio, otorgado por EIT Food, está valorado en 4.000 euros, divididos en una dotación económica de 2.000 euros y la participación en un programa de mentorización por valor de otros 2.000 euros.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 15 de septiembre, y las bases de participación pueden consultarse en la dirección web 'https://www.fundacionjrguillen.com/es/premios/'. Una vez concluido el plazo, las propuestas recibidas serán analizadas y valoradas por el jurado, conformado por expertos y profesionales de primer nivel, así como representantes de instituciones y entidades vinculadas al del sector olivarero.

JURADO Y DELIBERACIÓN

En concreto, el jurado está conformado por Juan Ramón Guillén, quien lo preside; el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera; la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Vanessa Moreno; el director del Centro Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén, José Juan Gaforio; el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de la Universidad de Granada 'José Mataix Verdú', Jesús Rodríguez, y la directora de EIT Food para el Sur de Europa, Begoña Pérez-Villarreal.

A la hora de valorar las propuestas, el jurado tendrá en cuenta criterios como "la contribución de las iniciativas a dar continuidad de la actividad olivarera, la formación específica en el sector del olivar de los candidatos, la experiencia y logros profesionales, el compromiso y el liderazgo, así como la innovación, impacto socioeconómico y la generación de empleo y la sostenibilidad".

Respecto a la categoría de ámbito europeo, los criterios de selección serán "el enfoque social y transformador del producto o servicio, la sostenibilidad, la innovación y el impacto socioeconómico de la propuesta en los países del sur de Europa".