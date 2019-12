COP25.-CAN ve "inaceptable" que los intereses de los combustibles fósiles estén por encima de las personas y el planeta

Publicado 15/12/2019 20:30:10 CET

Prometen que seguirán trabajando para lograr la ambición climática en 2020

La Climate Action Network (CAN) lamenta como los Gobiernos han mostrado en la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que ha terminado a primera hora de la tarde de este domingo en Madrid que no hay señales de que se vaya a afrontar la emergencia climática. "Esto es inaceptable", sentencian.

Así, consideran que tapados por las malintencionadas negociaciones que ponen a los políticos y a los intereses de los combustibles fósiles por encima de las personas y del planeta, muchos países con Estados Unidos, Australia y Brasil a la cabeza, una vez más expusieron su apatía ante el sufrimiento de millones de habitantes y rechazan de manera tozuda a la ciencia.

Para la entidad, que aglutina a más de 1.300 ONG de un centenar de países, denuncia que la brecha entre lo que la sociedad está demandando para un futuro climático seguro y lo que los líderes están dispuestos a hacer está ampliando el crecimiento de las emisiones, la producción de combustibles fósiles y los impactos a escala. "Esto es inaceptable", sentencian.

Los mayores emisores de gases de efecto invernadero han fallado a la hora de enviar señales claras sobre su aumento de la ambición en 2020 y los países ricos se negaron a prometer la facilitación del mecanismo de pérdidas y daños provocados por el cambio climático.

Sin acuerdo respecto a las reglas de los mercados de carbono, la CAN exige desde ya que las reglas que se decidan el próximo año aseguren la integridad ambiental y la protección de los derechos humanos. "Algo menos de eso es inaceptable", añade.

Además, recuerdan que a principios de esta semana cientos de activistas climáticos comprometieron de forma pacífica pero con la voz alta a los ministros que inauguraban el tramo de negociaciones ministeriales dentro de la sana plenaria Baker, en cuyo exterior celebraron una protesta ante la cual los servicios de seguridad de la ONU terminaba echando fuera del pabellón a los activistas.

De ese modo, expresan que es profundamente preocupante que los grupos de observadores se encontraron con las represalias de seguridad por demandar justicia climática. En ese sentido, señalan ahora que el planeta entra en la "década de la ambición" se deben aplicar políticas transformadoras para mantener la temperatura global por debajo de un incremento de 1.5 grados centígrados.

Para el colectivo de ONG de casi la mitad de países del mundo, los gobiernos no pueden ignorar que la opinión pública demanda una respuesta urgente a la crisis climática y recuerdan que a lo largo de este año se ha visto como el deseo de millones de personas, especialmente de los jóvenes de distintas partes del mundo así lo piden. Por ello, reclaman que en la COP26 que se celebrará en Glasgow se comprometan planes claros de todas las partes que aseguren el futuro que la población mundial amerita.

El director general del International Program the Natural Resources Defense Council, Jake Schmidt, ha criticado que los líderes mundiales han titubeado en vez de fortalecerse para adoptar una acción crítica que reduzca pronto las amenazas climáticas globales. "Han ignorado los contundentes informes científicos, empeorando las evidencias de la destrucción climática, así como las demandas de millones de jóvenes por su futuro. En Madrid, los países más contaminantes, responsables del 80 por ciento de las emisiones se quedaron quietos, mientras que los pequeños países anunciaron que trabajarán para reducir sus emisiones en el próximo año", ha señalado.

El director ejecutivo de la red de CAN en Australia, Julie-Anne Richads, ha criticado que en este momento el gobierno de Australia ha mostrado una débil ambición climática q la ambición del Acuerdo de París en su conjunto. "Esto no es aceptable para la población australiana, miles de ellos tomaron las calles esta semana para reclamar a su Gobierno que se tome en serio el cambio climático. "El Gobierno no ha escuchado lo último de nosotros, que persistiremos en la demanda de justicia climática", ha adelantado.

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha exigido un cambio sistémico para que la gente pueda confiar y hemos visto esta semana algunas señales tempranas de que es posible por parte de la Unión Europea y de los países más vulnerables. "Ahora los decisores políticos necesitan ahora volver a casa, reagruparse y pensar como llevar adelante este objetivo que es tan crítico en 2020", ha manifestado.

Por su parte, el director de CAN Europe, Wendel Trio, ha señalado que la UE ha recalcado repetidamente que quiere liderar con el ejemplo y que para probar su sinceridad y liderazgo para implantar el Acuerdo de París es necesario que la UE aumente significativamente su ambición en 2030 y que lo exprese durante los primeros meses de 2020. "La ventana de oportunidad para lograr el objetivo del 1,5ºC del Acuerdo de París se está cerrando rápidamente", ha advertido.