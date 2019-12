COP25.- Luca Parmitano, desde el espacio: "He visto con mis ojos los terribles efectos del cambio climático"

Publicado 11/12/2019 17:22:20 CET

COP25.- Luca Parmitano, desde el espacio: "He visto con mis ojos los terribles e - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA), Luca Parmitano, ha admitido desde la Estación Espacial Internacional (ISS) que desde el espacio se ven los efectos del cambio climático sobre la Tierra.

"Por primera vez he visto con mis ojos los terribles efectos del cambio climático", ha señalado en una conexión en directo con el Plenario de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) de la ONU, donde se estaba desarrollando el Evento de Alto Nivel de Acción Climática Global.

Parmitano, uno de los seis astronautas que se encuentra actualmente en la ISS, ha mantenido una conversación con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, y el secretario general de la ONU, António Guterres, en la que ha relatado su experiencia en el espacio.

"Desde arriba, tenemos el privilegio único de poder mirar nuestro planeta con los ojos, es muy difícil y duro describir cómo se siente uno; yo lo que veo es que nuestro planeta es bellísimo, no soy capaz de expresar tanta belleza con palabras, hay tantísimos detalles, y no se pueden ver desde ningún otro lugar", ha narrado el astronauta, que no obstante, también ha reconocido que desde el espacio se puede apreciar su "increíble fragilidad".

El italiano advierte de que los datos que pueden parecer "fríos" para la ciudadanía pueden adquirir "sentimiento humano" si observaran los efectos del cambio climático como él los ve, desde arriba. "La gente probablemente me escucharía", ha añadido.

"Todos nosotros somos astronautas en cierta medida, porque la Tierra es el único espacio que puede darnos esperanza y puede darnos vida --ha comentado--. Tenemos que escuchar a los astronautas que han venido aquí antes (a la ISS) que han expresado el mismo sentimiento de belleza que tiene la Tierra y lo frágil que puede ser".

Parmitano ha detallado algunos de los momentos más bellos vistos por él mismo desde el espacio. "Cuando a las nubes les da la luz, se ve un color azul que no se ve en ningún otro lado, son los colores de miles de años de evolución del planeta", ha puesto de ejemplo, junto a las veces en que los astronautas ven las capas de la atmósfera, las olas rompiendo en el océano o los distintos colores que bañan el planeta. "La belleza es una alegría para siempre jamás", ha exclamado. Y en cuanto a cuál es esa fragilidad, ha respondido: "El elemento más frágil somos nosotros, somos el eslabón más débil".

LA ISS, UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN Y ALIANZAS

El astronauta ha puesto a la ISS como ejemplo de colaboración y cooperación internacional. "El espacio es un puente para unir distintos mundos", ha apuntado Parmitano, que recuerda que la Estación Espacial está configurada por países "con historias muy diferentes", como Estados Unidos, Rusia, Japón y los países miembros de la ESA, aunque todos ellos tienen "una visión común" sobre el espacio.

Según Parmitano, el espacio es un "sueño muy grande" que une a las personas. "Queremos explorar el mundo y el universo y el único modo de hacerlo es poner los ojos en los planetas y la única forma de hacerlo es uniéndonos, a pesar de nuestras diferencias", ha subrayado, para decir que "ese es el objetivo para entender el mundo".

En este sentido, considera que estos requisitos pueden darse en la lucha contra el cambio climático, ya que éste es el "enemigo común" de todos los países del mundo.

Así, Parmitano ha pedido a los líderes políticos que "necesitan dotarse de visión". "Me da la sensación de que solo somos capaces de fijarnos en lo que sucede hoy o mañana, y esto es una forma muy encasillada de ver las cosas, nos sitúa en una jaula", opina el astronauta de la ESA, que ha instado a pensar en lo que ocurrirá dentro de 10 ó 20 años. "Es necesario que seamos conscientes de que hay que sacrificar una serie de cosas hoy para tener beneficios en el mañana", ha concluido entre aplausos.

PEDRO DUQUE: "SE VE LO DELGADITA QUE ES LA ATMÓSFERA"

Durante el Evento de Alto Nivel, el ministro Pedro Duque ha ofrecido también su experiencia al público, pues también fue astronauta. "Si todos fueran al espacio verían lo delgadita que es la atmósfera en el planeta, lo vemos con nuestros propios ojos", ha destacado, reconociendo que "es muy difícil llevar a todas las personas allí (a la ISS)", pero no lo es escuchar el "testimonio" de una persona que se encuentra en ese lugar en estos momentos, como Luca Parmitano.

Por su parte, António Guterres ha destacado la importancia de la ciencia en la lucha contra el cambio climático. "Viendo el planeta desde el espacio tenemos mayor respeto por el planeta, al verlo desde arriba tenemos los límites, que esta generación los está destruyendo", ha lamentado. "O nos rendimos y dejamos que las generaciones del futuro vivan en la Tierra en circunstancias horrorosas o le damos la vuelta a la tortilla", ha aseverado.