Cs asegura que el Consejo Andaluz del Clima será "un instrumento clave" para preservar el medio ambiente de Huelva

HUELVA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha considerado una "buena noticia" para Huelva la constitución del Consejo Andaluz del Clima que, en su opinión, "será un instrumento clave para preservar el equilibrio entre desarrollo socioeconómico y la protección y preservación del medio ambiente frente a los efectos del cambio climático en la provincia".

Díaz ha incidido en una nota de prensa en que, para la provincia con la mayor superficie forestal arbolada de España, con un 77,4 por ciento de su territorio y la segunda en superficie de espacios protegidos de Andalucía, con el 44 por ciento, que representa el 16,2 por ciento del total de la comunidad autónoma, entre los que destaca Doñana y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, es fundamental que el Gobierno desarrolle la ley del clima.

Será una ley "que conjugue la actividad económica con la protección del medio ambiente, desde la participación y la cogobernanza", con el apoyo de este Consejo, que "irá avanzando, planificando, diseñando y ejecutando políticas públicas que vayan dirigidas a combatir los efectos del cambio climático en una provincia tan al sur, con sus especiales características, por su dispersión demográfica y la configuración de las comarcas y sobre las bases en las que se sienta su desarrollo económico".

El parlamentario de la formación liberal ha considerado que "la composición de este consejo garantiza la participación, con presencia de todo el tejido verde asociativo; así como la cooperación entre las administraciones, en tanto que también incluye a los ayuntamientos, con el objetivo de trabajar, junto con la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, por el Plan Andaluz por el Clima, que hace que el desarrollo de esta ley sea determinante para el cumplimiento de la Agenda 2030".

"Este organismo contribuirá a garantizar que las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional en la materia sean proporcionadas en relación a los fines que persiguen y a su repercusión en el ámbito ambiental, económico y social", ha señalado Díaz.

El vicepresidente de la Cámara autonómica ha destacado igualmente que "la mera participación de representantes de los sectores de la agricultura, el turismo, las energías renovables y otros sectores económicos y sociales, ya es un síntoma del buen enfoque con que el Gobierno de Andalucía está desarrollando esta ley que se quedó a medias con el anterior Gobierno porque Susana Díaz quiso terminar con la legislatura de forma anticipada".

"Ahora Ciudadanos, desde el Gobierno de Andalucía, con una visión muy verde, que entronca con lo que se está haciendo a nivel europeo y mundial, está desarrollando esta ley que es, sin duda, una oportunidad para Huelva", ha añadido.

"Las condiciones físiconaturales y socioeconómicas que tiene nuestra provincia nos hace especialmente vulnerables ante los efectos del cambio climático. Nuestro desarrollo económico depende de las condiciones climáticas", ha abundado Díaz, que, ha defendido que "tenemos un sector agrícola muy potente y el turismo que dependen de ello, y por supuesto la reserva natural, nuestros parques naturales y las grandes masas forestales, todo de gran valor y de gran fragilidad, que debemos preservar".

En este sentido, el parlamentario naranja ha destacado la "sensibilidad" del Gobierno autonómico legislando ante los efectos de la sequía. "En un territorio de altas temperaturas y escasez de recursos hídricos, queda patente la necesidad de planificar a medio y largo plazo para mitigar y revertir los efectos del cambio climático", ha apuntado, "adecuando los comportamientos a la situación hídrica a la carestía de agua y a las previsiones hídricas".

Así, Díaz ha lamentado que, "aunque sea una voluntad explícita del Gobierno de Sánchez ejecutar el túnel de San Silvestre, a día de hoy, no tenemos ninguna concreción en este sentido", por esto ha destacado la inclusión de este proyecto, que requiere una inversión de 64 millones de euros, en los Fondos Next Generation, "de los que no sabemos nada desde que Vox le dio el cheque en blanco a Sánchez para que gestionarse los fondos a su antojo, cuando Ciudadanos proponía una comisión de experto independiente", ha concluido.