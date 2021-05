Cs reclama con una PNL que el Gobierno dedique el 50% del IVA recaudado de productos donados al reparto de alimentos

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos quiere que la Junta de Andalucía reclame al Gobierno "el cálculo del IVA recaudado por los productos donados en toda España en las campañas de recogida de alimentos" y a partir de esta operación "donar el 50% de esta cuantía para la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad a las personas en situación de pobreza en todo el país", según figura en una Proposición no de Ley que ha registrado para su debate en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía, que se aborda el viernes 4.

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ciudadanos pone de manifiesto que en una campaña de recogida de alimentos de 2020 se han donado 28 millones de kilos de alimentos y productos de higiene, que, en el caso de Andalucía, han sido de 2,4 millones en cuatro provincias andaluzas, según la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).

Cs advierte en su texto de una premisa: si un gran parte de los alimentos donados por los ciudadanos debieron de adquirirse en establecimientos comerciales, esto supone "el pago del correspondiente IVA de cada producto, cada uno con el tipo impositivo correspondiente".

La Proposición no de Ley de este partido señala que, con el IVA recaudado con la compra de productos que está pensada para hacer una donación, en la práctica se incurre en que "un porcentaje del donativo en especie no tengan por objeto su finalidad última, la donación, hecho que no ocurre con los donativos en metálico", así como advierte de que para la población, como se demuestra en las campañas de recogida de alimentos "donar en especie un alimento es mayor que hacer un donativo económico en metálico o por otra vía de pago y de cuantía equivalente".

En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos se aportan datos del informe 'El estado de la pobreza en España 2008-2019', publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), para poner de manifiesto que en 2019, 497.606 andaluces se encontraban en situación de privación material severa, un 5,9% de la población, mientras que en la tasa de pobreza severa, el porcentaje aumentaba hasta el 14,7% de la población andaluza, afectando a más de 1,2 millones de personas.

Cs traslada que, en función de la fecha del estudio, "los datos no reflejan aún los devastadores efectos sociales y económicos" de la pandemia por Covid-19, por lo que barrunta "cómo está aumentando de manera exponencial el número de personas en situación de vulnerabilidad", para remachar que estas personas en situación de pobreza o de exclusión social "son las destinatarias de las grandes campañas de recogida de alimentos, como la celebrada por los Bancos de Alimentos de España a finales de 2020".